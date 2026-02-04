Apple（アップル）のDAW「Logic Pro」がメジャーバージョンアップを果たし、「Logic Pro 12」となりました。

便利すぎるコードID機能

Image: Apple

今回のバージョンアップでは、AI機能を大々的にフィーチャー。特に目玉となるのは、MIDI、オーディオ、パターンなどのリージョンをAI解析するコードID機能です。ドラッグ＆ドロップだけでコード進行を解析して、ほぼ自動的に適切なコードを付加できます。

Session Player機能も強化されました。コードIDと連動して新たなフレーズ生成できるなど、より即興性が高まって、一緒にセッションするような感覚で楽曲作りができます。またSession PlayerのKeyboard PlayerとBass Playerには、Synthタイプが新たに追加されており、より幅広い楽曲スタイルに対応できるようになっています。

Image: Apple

サウンドライブラリーは43GBと大幅に拡充されると同時に、UIが一新されてiPad版風に。サウンドパックの追加・削除が可能になり、ライブラリー管理が非常にやりやすくなっています。

Image: Apple

AIをうまく取り入れて大幅に機能充実した新Logic Pro。既存ユーザーは無償アップデート可能。新規ユーザーはApple Creator Studioのサブスク加入のほか、App Storeで買い切り版（3万円）として購入することも可能です。

Source: Apple