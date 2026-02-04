この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「絶対につぶれない経営」を掲げるYouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【年商億越えの税理士が語る】中小企業が破綻する年商毎の倒産の壁を徹底解説！」と題した動画を公開。1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、中小企業が直面する年商ごとの「壁」と、特に「年商3億円」を超えると破綻に向かいやすい理由を解説した。



市ノ澤氏は、企業の成長段階には乗り越えるべき「壁」が存在すると指摘。まず「年商1億円の壁」については、「とにかく頑張る」ことと「営業力」で突破できる段階だと語る。この時点では複雑な戦略よりも、がむしゃらに行動することが売上に直結するという。



しかし、「年商2億円の壁」からは様相が変わる。市ノ澤氏は「がむしゃらにやるだけでは到達するのは難しい」と述べ、「戦略・戦術」の重要性を強調。具体的には、集客を目的とした「フロントエンド商品」と、利益確保を目的とした「バックエンド商品」を使い分ける戦略を挙げる。氏はマクドナルドを例に、「ハンバーガーは客寄せ商品（フロントエンド）であり、本当に利益が出るのはポテトやジュース（バックエンド）だ」と分かりやすく説明した。



さらに「年商3億円の壁」を越えるには、「マーケティング」や「広告宣伝」、そして「仕組み化」が不可欠になるという。社長一人の力では限界があり、組織として売上をスケールさせるためのシステム構築が求められるフェーズに入る。



では、なぜ年商3億円を超えると破綻に向かう企業が多いのか。市ノ澤氏はその最大の理由として、「数字がしっかりと管理できていない」ことを挙げる。多くの経営者が「売上が増えればキャッシュも増える」と考えがちだが、氏は「規模を拡大すると間違いなくお金は減っていく」と警鐘を鳴らす。規模拡大に伴い固定費や経費も増加するが、売上や利益の伸び以上に経費を増やしてしまえば、資金繰りは悪化の一途をたどる。この数字の管理ができていないまま売上至上主義に陥ることが、多くの企業を破綻に導くのだという。



会社の規模を拡大させることは多くの経営者の目標だが、その過程には大きな落とし穴が潜んでいる。市ノ澤氏は、売上だけを追い求めるのではなく、会社の成長フェーズに合わせた戦略を持ち、常に数字を管理しながらキャッシュを残していく経営の重要性を説いた。