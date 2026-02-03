NECPC、11.1型フラッグシップAndroidタブレット「LAVIE Tab EX（2026年春モデル）」を発表！2月12日発売、価格は8万5580円から
|Snapdragon 8 Gen 3搭載の11.1インチAndroidタブレット「NEC LAVIE Tab EX（2026年春モデル）」が登場！
Lenovo NEC Holdings傘下のNECパーソナルコンピュータ（以下、NECPC）は3日、同社が展開している「LAVIE」ブランドにおいて新たに個人向けAndroidタブレットのフラッグシップモデル「LAVIE Tab EX（2026年春モデル）」およびエントリーモデル「LAVIE Tab T12N（2026年春モデル）」を発表しています。発売日はともに2026年2月12日（木）で、販路は公式Webストア「NEC Direct」のほか、量販店やECサイトなど。
価格（金額はすべて税込）はオープンながらも希望小売価格およびNEC DirectではLAVIE Tab EX PC-TX117LASが89,980円から、LAVIE Tab EX PC-TAB11301が85,580円から、LAVIE Tab T12N PC-T1275LASが65,780からとなっています。また付属品はLAVIE Tab EX PC-TX117LAS・PC-TAB11301がデジタルペン4およびACアダプター、充電ケーブル、マニュアル、LAVIE Tab T12N PC-T1275LASがデジタルペンBおよび専用キーボード、ACアダプター、充電ケーブル、マニュアルとのこと。
その他、同社では「LAVIEが春を応援！キャッシュバックキャンペーン」（ https://www.2026spring-camp-lavie.com/ ）を実施し、2026年4月19日（日）までに購入して2026年5月24日（日）までに申し込むと、LAVIE Tab EX（2026年春モデル）やLAVIE Tab T12N（2026年春モデル）などが3,000円キャッシュバックになるということです。なお、アウトレット品や譲渡品（転売品含む）、中古品はなどは対象外となるのでご注意ください。
LAVIE Tab EX（2026年春モデル）はLAVIE Tabシリーズにおけるフラッグシップモデルとなり、チップセット（SoC）にQualcomm製「Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform」を搭載し、高い処理性能とAI演算能力を活かしてイラスト制作や動画編集といったクリエイティブ用途から生成AIを活用した作業まで快適に行え、さらに高速なLPDDR5XメモリーやUFS4.0ストレージによってアプリ起動や大容量データの処理も快適に行えるようになっています。
画面は切り欠きのない高精細な約11.1インチ3.2K（3200×2000ドット）広視野角LED液晶（最大1677万色表示、約340ppi）で、最大144Hzリフレッシュレートに対応して滑らかな表示が可能となっており、クリエイティブ制作から映像視聴まで新次元の没入体験を提供し、屋外でも見やすい最大800nitsの高輝度表示およびTUV Rheinland認証を取得した目にやさしい設計を採用しています。また硬度8Hの強度を誇る強化ガラス「Gorilla Glass 7i」（Corning製）で画面が覆われているため、傷つきにくく、割れにくい設計で安心です。
また大画面ながら持ち運びやすい軽量・薄型設計で、本体はサイズが約165.84×255.52×6.2mm、質量が約460g、色が薄い灰色のシーシェルの1色のみとなっており、IPX3準拠の防滴とIP5X準拠の防塵は対応しています。さらに同梱のデジタルペンはマグネット充電式で、8192階の筆圧検知と傾き検知に対応しており、低遅延で紙に書くような自然な書き心地を実現し、ダブルタップやスワイプによるツール切り替えにも対応します。筆記音やハプティクス（振動）によるアナログに近いフィードバックで制作体験をより豊かにします。
さらに従来のリチウムイオンバッテリより長寿命で高性能なシリコンカーボンバッテリーの採用によって軽量・薄型ながらも8860mAhバッテリーを内蔵し、連続駆動時間（Web閲覧時または動画再生時）は約12時間と、長時間の動画視聴や勉強、仕事に集中できて外出先でもバッテリ切れの心配不要です。充電時間は約1時間で、外部接続・充電端子はUSB Type-C 3.2 Gen 1となっており、データ転送や充電・給電、映像・音声出力機能付き、OTG対応です。
オーディオ面では立体音響技術「Dolby Atmos」やハイレゾ音源に対応したクアッドステレオスピーカーを内蔵し、まざまな方向から音が聞こえるように感じられ、その場にいるかのような体験ができるとのこと。なお、3.5mmイヤホンマイク端子は非搭載のため、有線イヤホンはUSB Type-C端子を利用します。カメラは顔認証に対応した約1300万画素CMOS／広角レンズ（PF）のフロントカメラ、約1300万画素CMOS／広角レンズ（AF）＋約200万画素CMOS／マクロレンズ（PF）のデュアルリアカメラを搭載しています。
その他の仕様は256GB内蔵ストレージやWi-Fi 7に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be準拠（2.4および5.xGHz）の無線LAN、Bluetooth 5.4、加速度センサー、光センサー、ホールセンサー、ジャイロセンサー、RGB（色温度）センサー、ステレオマイクなど。またアクセサリーブランド「caseplay」と連携した特典として約2000種類以上のデザインから選べる着せ替えケースが１つもらえるクーポンが同梱され、性能だけでなく、自分らしいスタイルを楽しめる点も特徴です。
またオプション品としてスタンドカバー付きキーボード（型番：PC-AC-AD065C）も用意され、日本語JISキーボードを搭載したタッチパット搭載一体型カバーでノートパソコン（PC）のように活用できるほか、OSにはAndroid 15がプリインストールされており、専用アプリ「つながる! LAVIE」によってPCと連携してタブレットをセカンドモニターとして活用したり、タブレットとPCの間でファイル・テキスト・URLなどのデータを簡単にやり取りできます。さらに使い方からトラブル解決方法までNECならではの充実したサポートが用意されています。
