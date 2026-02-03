この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が「【リブート】第３話ドラマ考察 黒木メイサ が 鈴木亮平 を追いかける本当の理由！TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開。TBS日曜劇場『リブート』で黒木メイサが演じる儀堂麻友の行動が「普通ではない」と指摘し、その背後にある意図と黒幕の存在について考察した。



動画の投稿者は、早瀬陸（松山ケンイチ）が儀堂歩（鈴木亮平）の姿にリブートした直後から登場した妻・麻友の行動に数々の不審な点があると指摘する。特に、儀堂の姿をした陸に対して「早瀬リクさんですよね」と発言したことから、「麻友は『リブート』という言葉を知っているはず」だと分析。そうでなければ、全く同じ見た目の人物にそのような問いかけはしないと述べた。



投稿者が麻友の行動で「最もおかしなことが現れている」と指摘するのは、彼女が儀堂の職場である警察署を訪れたシーンだ。儀堂の上司・三上（池田鉄洋）が「結婚式以来だ」と発言したことから、夫が半年も音信不通だったにもかかわらず、これまで一度も職場に連絡や確認をしていなかったことが明らかになった。「音信不通でどれだけ心配してたか」と口にする人物の行動としては矛盾しており、これが麻友が普通の妻ではないことを示す最大の根拠だと主張する。



さらに投稿者は、麻友を動かしている黒幕として、伊藤英明が演じる警察の監察官・真北の存在を挙げる。真北は儀堂（にリブートした陸）が違法な潜入捜査を行っているのではないかと疑っており、その証拠を掴むために麻友を協力者として利用しているのではないかと推察。「『あなたの夫は危ないことをしている可能性があるから、確認を手伝ってほしい』と依頼され、麻友が協力している」との見方を示した。