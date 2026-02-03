この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大阪ガス（大阪市中央区）は2月4日から、俳優の上戸彩さんとお笑い芸人の友田オレさんを起用した新TVCM「エネルギー『もったいなないなない』篇」を放映する。



今回のCMでは、大阪ガスで電気とガスをまとめて契約することでおトクになる点を訴求する。CMは、上戸さんが「大阪ガスで電気とガスをまとめないなんて…」と視聴者に問いかけるシーンから始まり、そこへ友田さんが、自身のネタをオマージュした「もったいなないなない」の独特なリズムに乗りながら、上戸さんの背後からフレームイン。テンポのよい掛け合いを繰り広げつつ、フリップを使いながら電気とガスをまとめることでおトクになる点を紹介する。



上戸さんのコメント

今日は友田さんと共演させていただいたんですけど、物腰柔らかいと言いますか。1番最初に「初めまして」ってご挨拶した後に、ポージングをすぐ教えていただいたんですけど、本当に優しい方でした。和やかに現場もテンポよく進んでいったかなと思っています。 最後も一緒にポージングを決めてセリフを言ったりしたんですけれども、「もっとCMの中でやりとりがあればな」と思うぐらい、ちょっと自分の中で今ちょっと友田さんロスになっています。すごく楽しかったです。



友田さんのコメント

僕は（TV）CMの現場が初めてで、すごく楽しみにしていたんですけど、現場に来るや否や、皆さんがいろいろとセッティングをされていて、「うわ、これだけ多くの人が携わってる作品なんだな」という実感がありました。「ちょっとマジで頑張らないとな」と感じ、緊張もしましたね。上戸さんとの共演も初めてだったんですけど、いろいろと優しく話しかけてくださったりもしたので、なんとか楽しく最後まで参加できました。