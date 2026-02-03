1月27日、Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』のファーストルックが公開され、主演を務める永野芽郁のボブヘア姿が話題を集めている。公開されたビジュアルでは、これまでのイメージを一新するような短めのヘアスタイルと、芯の強さを感じさせるまなざしが印象的で、作品の世界観を一瞬で伝える仕上がりとなった。

本作は、韓国で大ヒットした同名小説を原作に、価値観の違いを抱えた男女の“戦争のような恋愛”を描くラブコメディ。Netflixの公式SNSでは「『愛』も『権利』もゆずれない！」というコピーとともに紹介され、挑戦的で刺激的な物語であることが強調されている。永野が演じるのは、ある出来事をきっかけに強い信念を持つようになった女性。狂おしさと愛おしさが同居する難役で、これまでとは異なる表情を見せる。

ボブヘアに大胆にイメージチェンジした姿は、役への没入を感じさせ、コメント欄には「ずっとビジュ待ってました」「短い髪も似合いすぎ」「表情だけで引き込まれる」といった声が相次いだ。髪型ひとつでここまで印象を変えられるのは、表現力の高さゆえだろう。

世界配信を控え、期待が高まる『僕の狂ったフェミ彼女』。新たなビジュアルとともに、永野芽郁の新境地がどのような化学反応を起こすのか、注目が集まっている。

参考：https://www.instagram.com/p/DUAb4wdjxE3/