【くら寿司】『mofusand』と初のコラボ！ メニューやゲームににゃんこ登場！
2月6日（金）より期間限定で、人気キャラクター『mofusand』とコラボしたキャンペーンが全国のくら寿司で開催される。
＞＞＞コラボメニューやグッズをチェック！（写真16点）
「mofusand」は、イラストレーター・ぢゅのが手がけるキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いたイラストシリーズ。SNS を中心に人気を集め、もふもふで愛らしいにゃんこたちの姿が多くのファンから親しまれています。
初のコラボキャンペーンでは、「mofusand」のにゃんこたちをモチーフとした全5種のコラボメニューを発売する。商品にはにゃんこのピックが付いていたり、ナゲットが猫の形になっていたりと、見た目でも楽しめる内容となっている。
また、期間中に店舗の各テーブルにある皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！（R）」のゲーム動画がコラボ仕様となり、可愛いにゃんこたちが登場。くら寿司でしか見られないオリジナルアニメーションが楽しめる。
さらに、その「ビッくらポン！（R）」で当たりが出ると、くら寿司限定の特別な景品がもらえる。キーホルダーとして使用できるラバーチャームは、にゃんこたちがくら寿司の人気商品「熟成まぐろ」や「サーモン」、「えび天手巻き（一貫）」などのコスチュームを着た描き下ろしの限定デザイン。その他にも、可愛くデザインされたアクリルステッカーや、くら寿司の商品と一緒ににゃんこたちが描かれている缶バッジなどオリジナルグッズがもらえる。
さらに、第1弾＜2月6日（金）〜＞、第2弾＜2月20日（金）〜＞の計2回にわたり、税込2500円（※1）のお会計ごとに、キャラクターのイラストをあしらったクリアファイルや、描き下ろしの限定デザインのクッションチャームがプレゼント（※2）される。
「mofusand」のにゃんこたちをモチーフにした期間限定メニューや、「mofusand」仕様の「ビッくらポン！（R）」のゲームでドキドキを味わえるこの機会に、ぜひくら寿司へ。
（※1）お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menu でのご注文は対象外）（※2）数量限定のため、無くなり次第終了となります。
（C）mofusand
＞＞＞コラボメニューやグッズをチェック！（写真16点）
「mofusand」は、イラストレーター・ぢゅのが手がけるキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いたイラストシリーズ。SNS を中心に人気を集め、もふもふで愛らしいにゃんこたちの姿が多くのファンから親しまれています。
初のコラボキャンペーンでは、「mofusand」のにゃんこたちをモチーフとした全5種のコラボメニューを発売する。商品にはにゃんこのピックが付いていたり、ナゲットが猫の形になっていたりと、見た目でも楽しめる内容となっている。
さらに、その「ビッくらポン！（R）」で当たりが出ると、くら寿司限定の特別な景品がもらえる。キーホルダーとして使用できるラバーチャームは、にゃんこたちがくら寿司の人気商品「熟成まぐろ」や「サーモン」、「えび天手巻き（一貫）」などのコスチュームを着た描き下ろしの限定デザイン。その他にも、可愛くデザインされたアクリルステッカーや、くら寿司の商品と一緒ににゃんこたちが描かれている缶バッジなどオリジナルグッズがもらえる。
さらに、第1弾＜2月6日（金）〜＞、第2弾＜2月20日（金）〜＞の計2回にわたり、税込2500円（※1）のお会計ごとに、キャラクターのイラストをあしらったクリアファイルや、描き下ろしの限定デザインのクッションチャームがプレゼント（※2）される。
「mofusand」のにゃんこたちをモチーフにした期間限定メニューや、「mofusand」仕様の「ビッくらポン！（R）」のゲームでドキドキを味わえるこの機会に、ぜひくら寿司へ。
（※1）お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menu でのご注文は対象外）（※2）数量限定のため、無くなり次第終了となります。
（C）mofusand