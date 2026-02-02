株式会社ニコンイメージングジャパンは、会員制コミュニティ「ニッコールクラブ」の入会金1,000円を無料にするキャンペーンを始めた。3月31日（火）まで実施する。

Webサイトからの新規入会者を対象に、入会金を無料とする。また期間中、正会員として入会する場合に使える、年会費が500円OFFになるクーポンを同社公式SNSで配布する。

会員特典には、修理料金の20%割引や写真教室「ニコンカレッジ」の受講料割引（全講座15%以上）などがある。なお、会員種別に応じた年会費は別途必要で、払込取扱票による申し込みは対象外となる。

ニッコールクラブはニコンのカメラとニッコールレンズの愛用者が参加できる交流コミュニティ。会員限定の割引サービスや写真教室、会報誌などを提供している。会員専用サイト「PHOTO HUB by nikkor club」ではオンラインセミナーや撮影ワークショップ、写真展なども開催している。

また、2月26日（木）に始まる「CP+2026」のニコンブース内では、ニッコールクラブコーナーを設置。2月27日（金）にはニッコールクラブアドバイザーがステージに登壇し、活動内容や会員交流の魅力を紹介する。CP+会場で新規入会した人には入会金無料に加え、会場限定の景品を進呈する。

期間

2026年2月2日（月）～3月31日（火）



年会費

正会員：5,800円 Web会員：3,000円 家族会員：1,500円