AmazoセールでUNDER ARMOUR（アンダーアーマー）のウエアや小物が最大65%OFFに【本日まで】

「Amazon スマイルSALE」が、2026年2月2日（月）まで開催中です。今回はプライスダウンしているUNDER ARMOUR（アンダーアーマー）のアイテムをご紹介。買い足したいアイテムがある人やこれからトレーニングを始めたい人はぜひチェックしてみてくださいね。

裏起毛で保温性が高く、ソフトなインナーレイヤーが暖かさと快適さをキープ

汗を素早く吸収、外部へ発散し、アスリートの身体を常にドライに保つ

アスリートのパフォーマンス向上をより追求したベースレイヤー

学生野球にも対応したロゴ位置のコンプレッショントップス

暖かさと快適さを両立し、高い吸汗速乾性で汗冷えを防ぐ

柔らかな肌触りと吸汗速乾性を兼ね備えた、定番トレーニングTシャツ

4方向へのストレッチ性に優れ、あらゆる動きがスムーズに

冬のワークアウトをサポートする機能性レギンス

撥水加工により、悪天候下でもドライで快適な状態を保つ

肌触りがいい軽量なメッシュ生地が、涼しさと心地よさを提供

耐久性のある生地を採用した軽量なショートパンツ

吸汗速乾に優れ、涼しくさらりとした状態をキープするキャップ

バスケットボールに適した機能性ソックス

汗をすばやく発散するトレーニングヘッドバンド

