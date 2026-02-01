シャープの次期スマホと見られる機種の台湾版とシンガポール版がGSMAに登録！写真は既存のR10とwish5

携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにおいてSharp（以下、シャープ）の未発表な型番「SH-M35TW」および「SH-M35SG」、「SH-M36TW」、「SH-M36SG」が登録されています。型番規則からそれぞれ「SH-M35」および「SH-M36」の台湾向けおよびシンガポール向けだと思われます。

またSH-M35およびSH-M36も現時点では未発表で、既存機種では台湾にてエントリースマートフォン（スマホ）「AQUOS wish5s」が型番「SH-M34TW」となっており、仮にAQUOS wish5sの日本におけるオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）が存在するなら「SH-M34」となるため、SH-M35およびSH-M36はシャープの次期スマホだと考えられ、同様に台湾向けやシンガポール向けだけではなく、日本のオープン市場向けが存在するならそれぞれSH-M35とSH-M36となります。

一方、ここ数年はシャープでは「AQUOS」ブランドにおけるスマホのメーカー版としてフラッグシップスマホ「AQUOS R」、スタンダードスマホ「AQUOS sense」、エントリースマホ「AQUOS wish」を主に展開しており、通例の発売時期を鑑みると、SH-M34は次期フラッグシップスマホ「AQUOS R11」または次期エントリースマホ「AQUOS wish6」（ともに仮称）となるのではないかと予想されます。


シャープではAQUOSブランドにおけるメーカー版のスマホとしてフラッグシップモデル「AQUOS R」シリーズとスタンダードモデル「AQUOS sense」シリーズ、エントリーモデル「AQUOS wish」シリーズを中心に展開しており、AQUOS Rシリーズには上位機となるproを投入することもあるほか、かつては大画面かつ軽量をコンセプトにした「AQUOS zero」シリーズも展開していました。

他にも移動体通信事業者（MNO）向けに「BASIO」ブランドや「シンプルスマホ」なども納入しているほか、モバイルルーターも開発・製造しています。これらのうちのメーカーブランドのスマホについては主にAQUOS RとAQUOS wishがその年の前半、AQUOS senseがその年の後半に投入されることが多くなっており、今年も恐らく次機種としてAQUOS R11とAQUOS wish6、AQUOS sense11が登場する見込みです。


そんなAQUOSスマホですが、今回、現時点では未発表な型番であるSH-M35とSH-M36の台湾向けとシンガポール向けがGSMAが管理するIMEIデータベースに登録されました。タイミングとしては今年の前半に投入される機種となると見られるため、AQUOS R11またはAQUOS wish6のどちらかではないかと推測され、これまで通りに日本のオープン市場向けがある場合にはSH-M35およびSH-M36として登場すると考えられます。

機種型番発売日
AQUOS wish5sSH-M34?
AQUOS sense10SH-M332025-11-13
AQUOS wish5SH-M322025-06-26
AQUOS R10SH-M312025-07-10
AQUOS R9 proSH-M302024-12-13
AQUOS sense9SH-M292024-11-21
AQUOS R9SH-M282024-07-26
AQUOS wish4SH-M272024-07-26
AQUOS sense8SH-M262023-11-09
AQUOS wish3SH-M252023-07-06
AQUOS sense7SH-M242022-11-25
AQUOS R6SH-M222021-09-24
AQUOS wishSH-M202022-01-21
※ SH-M21およびSH-M23は存在していません。

記事執筆：memn0ck


