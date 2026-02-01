¡Ö¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø¡×ÂçÀîÎ´Ë¡»á¤ÎÄ¹ÃË¡¦¹¨ÍÎ»á¤ËÊ¹¤¯②¡¡º£¸å¤Ï±Ç²èÀ½ºî¤ÈÅý°ìÃÏÊýÁª¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤
「幸福の科学」の故・大川隆法総裁の長男として生まれた宏洋氏は、幼少期から秘書にスケジュールを徹底管理され〈英才教育〉を受けた。「教祖2世」としての苦しみと、教団を離れてからの人生はどんな展開を辿るのか。内外タイムス編集部の単独インタビュー最終回は独立後と今後の目標について聞いた。
―°ìÅÙ¡¢¶µÃÄ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤éÉü¿¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î·ë¶É¡¢Âà¿¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¹¨ÍÎ¡¡2012Ç¯¤Î5·îº¢¤Ë¼¤á¤Æ¡¢²Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥µー¥¯¥ë¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¤Á¤ç¤¦¤É½¢³è¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»Å»ö¼¤á¤¿¤ïー¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç°û¤ß²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Ë¤¢¤ë6Çñ7Æü¤Î¹ç½É¤âOB¤Ê¤Î¤Ë¥Õ¥ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢4Ç¯À¸¤Î¸åÇÚ¤Î°ì¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ªÂæ¾ì¤Î¥±¥Ð¥Ö²°¤µ¤ó¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë3Ç¯À¸¤Î¸åÇÚ¤¬¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¿¿À³Úºä¤Î¿·³ãÎÁÍý²°¤µ¤ó¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢½µ6¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ·î30Ëü±ß¤¯¤é¤¤²Ô¤¤¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²Ë¤¹¤®¤Æ¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤âÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¿À³Úºä¤Îµï¼ò²°¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥È¥êー¥Àー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Î´Ë¡¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÆþ¤ì¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤«¤éÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3¼Ò¤¢¤Ã¤¿¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤éÀ¶¿å·úÀß¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·úÀß¶È¤ÎÃÎ¼±¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤·¤¿¡£Ê¡Íø¸üÀ¸¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å·ëº§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢25ºÐ¤ÇÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢Æ±µéÀ¸¤Ê¤ó¤Æ·ëº§¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼þ¤ê¤ËÎ¥º§·Ð¸³¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«Ãµ¤·¤¿¤éÍ£°ì¡¢Î´Ë¡¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤ÇÏ¢Íí¤òÀä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤êºÝ¤ËÎ´Ë¡¤¬¡Ö¤Þ¤¿Ìá¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À±Ç²è¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ì²ó¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤À±Ç²èÀ½ºî¤ËÌ¤Îý¤¬¤¢¤ë¤È¸«È´¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬ÀäÂÐÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶¿å·úÀß¤òÂà¿¦¤·¤Æ±Ç²èÀ½ºî¤ò»Ï¤á¡¢2017Ç¯¤Ë¡Ø·¯¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²èº×¤ÇºÇÍ¥½¨Ä¹ÊÔºîÉÊ¾Þ¤ò³Í¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ë¥åー¥¹¥¿ー¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤âÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶µÃÄ°Ê³°¤«¤é¤Î»Å»ö¤âÍè»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¼¤á¤ÆÆÈÎ©¤·¡¢±Ç²èÀ½ºî1ËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¼«Ê¬¤Ç²ñ¼Ò¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
―ÆÈÎ©¸å¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ï¶µÃÄ¤¬Ãøºî¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ä¶È¤¹¤ë¤Ë¤â¤Þ¤º1ËÜ±Ç²è¤ò»£¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¥°¥ìー¥¾ー¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ½ºî²ñ¼Ò¤µ¤ó¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢±ÇÁü²½¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÂçÀîÎ´Ë¡¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤ÈÁ´ÉôÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
―¤½¤ì¤ÇYouTube¤Ø¡©
¹¨ÍÎ¡¡ÆÈÎ©¤·¤¿¤¤¤±¤É²¿¤â»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Åö»þ¥Ò¥«¥¥ó¤È¤«¡¢¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤È¤«¤¬½Ð¤Æ¤¤¿»þ´ü¤ÇYouTuber¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ç¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇYouTube¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¤·¤ËÆ°²è¤ò1ËÜºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï±Ç²èÉ¾ÏÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢10ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦Æ°²è¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¶µÃÄ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÊ¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ë¹¨ÍÎ»á¡Ê»£±Æ¡¦Æâ³°¥¿¥¤¥à¥¹¡Ë
―¤¤¤í¤¤¤í¤È¤´¶ìÏ«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÎ´Ë¡¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ººÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«Ê¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤ÈÅú¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤¿¤ÆÂ³¤±¤Ë8¿Í¤¯¤é¤¤¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤éËÜÅö¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖºÇ½é¤ËÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ºÛÈ½¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£¹ç·×13·ï¤¯¤é¤¤ÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ä»ºÁêÂ³¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤é¸åºÊ¤¬È¾Ê¬¤Ç¡¢»Ä¤ê¤ÎÈ¾Ê¬¤ò·»Äï5¿Í¤Ç5ÅùÊ¬¤Ç¤¹¤Í¤È¡£
―²¼¤Î¤´¤¤ç¤¦¤À¤¤4¿Í¤Ï¤Þ¤À¶µÃÄ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡º£¤Ï¿¿¤óÃæ¤Î3¿Í¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ä¹½÷¡¢¼¡ÃË¡¢»°ÃË¤Ï¤Þ¤À¶µÃÄ¿¦°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ìÈÖ²¼¤Î¼¡½÷¤Ï¡¢»ä¤È°ì½ï¤ÇÀä±ï¤·¤Æ²ñ¼Ò°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
―²¼¤ÎËå¤µ¤ó¤È¤Ï ÃçÎÉ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡Á´¤¯¡£¤â¤¦´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¤·¤«Ï¢Íí¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ä»ºÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºÛÈ½Ãæ¤Ç¤¹¡£
―°û¿©¶È¤â´Þ¤áÂ¿³ÑÅª¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤ä¾Íè¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤ÉÅ¸Ë¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹¨ÍÎ¡¡ÆÈÎ©¤·¤Æ8Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤±Ç²èÀ½ºî¤Î»Å»ö¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¶á¤¤ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Åý°ìÃÏÊýÁª¤Ë¤Þ¤¿Ä©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
2023Ç¯¤Ë½ÂÃ«¶èµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ï°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î½Æ·â»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¸å¤Ç¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤µ¤ó¤«¤é½¡¶µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢YouTube¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Áªµó¤Ë½Ð¤Þ¤»¤ó¤«¤ÈÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½¡¶µ2À¤¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬µÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¸ÀÎÏ¤¬°ã¤¦¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÁ°²ó¤ÏÍîÁª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Áªµó¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¥í¥±ÃÏ¤Ç»È¤Ã¤¿¤ê¡¢±Ç²èº×¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£Á°²ó¤ÎÁªµó°Ê¹ß¡¢ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤äÃÏ¸µ¤ÎË¡¿Í²ñ¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁÈ¿¥¤ËÆþ¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃÏ°è¹×¸¥¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±Ç²è¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
〔プロフィール〕
¹¨ÍÎ¡Ê¤Ò¤í¤·¡Ë¡¡1989Ç¯2·î24Æü¡¢ÂçÀîÎ´Ë¡»á¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ»ù´ü¤«¤éÅ°Äì¤·¤¿´ÉÍý¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡Ö¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø¡×¿¦°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2017Ç¯¤ËÂà¿¦¸å¤ÏÇÐÍ¥¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·³èÆ°Ãæ¡£Åìµþ¡¦ÀÖºä¤È³÷ÅÄ¤Ç°û¿©Å¹¤ò2Å¹ÊÞ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
