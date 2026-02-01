「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に"曇りガラス"の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。

問い詰め型の「なぜ？」はNG

職場や日常会話で、「この人、頭は切れそうなのに、なぜか話しづらい」と感じる相手はいないでしょうか。論理的で、指摘も鋭い。それなのに、会話が終わったあとに、どっと疲れが残る。そうした人が高確率で使っているのが、問い詰め型の「なぜ？」です。

本人は、理由を確認しているだけのつもりです。思考を深めるための質問であり、建設的な議論の入口だと考えています。しかし、聞かれた側が受け取っているのは、まったく別のメッセージです。

「なぜ？」は問い詰めに思われやすい

たとえば、部下が少し判断を誤ったときに、「なぜ、そうしたの？」と聞く。会議で意見が食い違ったときに、「なぜ、その結論になるの？」と投げる。言葉としては冷静でも、そこには「正当性を説明せよ」という圧が含まれます。

ここで起きているのは立場の差を前提にした「問い詰め」です。聞かれた側は、「理由」を考える前に、責められたと感じ、「言い訳」や「謝罪」を始めてしまいます。

結果として返ってくるのは、言い訳か、当たり障りのない説明です。本当の判断材料や背景は出てきません。それでも質問した側は、「ちゃんと考えて答えていない」「論理が浅い」と感じてしまう。ここに、大きなすれ違いがあります。

「事実質問」に言い換えよう

「なぜ？」を多用する人ほど、自分は論理的だと思っています。しかし実際には、相手の思考を深める前に、萎縮させているケースがほとんどです。

本当に頭のいい人は、聞き方を変えます。「なぜ？」を使わず、事実に分解して聞きます。たとえば、「その判断をしたのは、いつの時点でしたか？」と聞く。「検討した選択肢には、どんなものがありましたか？」と聞く。こうした聞き方であれば、相手は状況を思い出して話せます。

事実質問で重要なのは「考えさせるのではなく、思い出させる」です。「なぜ？」を封印するだけで、会話の質は驚くほど変わります。

