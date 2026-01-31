『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。前回に続いて、テレビや動画の軽トラ旅が好評のGカップグラドル三田悠貴（みた・ゆうき）さんによる後編。

三田さんは『週刊ヤングジャンプ』2023年17号で初グラビアを披露。愛くるしい表情とGカップのふわふわ柔らかバストが評判で話題となり、『週刊プレイボーイ』2023年22号で、その人気を不動のものにしたた。

現在はマニュアル免許を持つ、「軽トラ女子」のキャラクターを生かし、テレビ番組『道との遭遇』（CBCテレビ放送）の人気企画「軽トラ女子 下道旅」で日本中を走り回っているほか、YouTubeなどで大活躍中だ。

今回は、彼女に軽トラ女子として活動するようになった経緯、そしてグラビアへの想いを語ってもらった。

ーー『週刊プレイボーイ』3度目のグラビア（2026年17号／4月14日発売）は、自動車整備工場が舞台。三田さんが整備士に扮したり、トラックの運転席でポーズを決めたりする姿を撮り下ろしました。これは「三田さん＝軽トラ女子」のイメージから発展した内容ですよね。改めて聞きますけど、そもそもどうして「軽トラ」のネタを出すようになったんですか？

三田 最初はネタにするつもりはなかったんです。TikTokを頑張ろうと思っていた時期に、たまたま実家に帰ったら、お兄ちゃんが軽トラに乗っている私を動画で撮ってくれて。「これ、載せれば？」と言われてアップしたら、それがめちゃくちゃバズったんです。「え、三田ちゃん、マニュアル車に乗ってるの！？」って。

ーーまぁ、珍しいですよね。当時は自分のキャラに悩んでいた時期でもあったとか。それも背中を押しましたか？

三田 そうなんです。グラビアだけじゃなくて、自分に強みがないと今後ダメだなってずっと考えていて。それで「あ、軽トラに乗ってる女性キャラでいこう」って思いました。事務所の社長やマネージャーさんにも「（軽トラの写真を）もっと載せたほうがいい」って言われましたし。で、帰省のたびに軽トラの写真を撮り溜めて、それを載せていって。それが現在のお仕事に繋がっています。

ーー話は戻って、実際にグラビア撮影した感想は？

三田 最高に楽しかったです。私、実家でもお父さんと一緒にトラックや車の洗車をよくするんです。だから撮影も「いつもの洗車」っていう感覚で、素に近い状態で臨めました。特にお気に入りは、水着姿で洗車している姿を、クルマの内側から窓越しに撮ってもらったカット。周囲の反響も良くて、「これ、やばいよね」って言ってもらいました（笑）。

ーーあーわかる！ もし、実際にこんな風にむにゅっと洗車をされたら......。興奮しちゃいます（笑）。

三田 あはははは。それはよかったです（笑）！



ーー撮影中にアクシデントはなかったですか？

三田 ビスチェタイプの水着のシーンでポロリしました（笑）。スタイリストさんに「出てるよ！」って止められたんですけど、ニプレスもしてるし、あんまり気にしませんでしたけどね。カメラマンさんも気にせず、平然と撮り続けていましたし。

ーーポロリといえば以前、ひとつの撮影で100回ほどしたことがあると聞きましたよ（笑）。

三田 それはDVD撮影の時ですね。いやー、あの時もまったく気にしなかったな。「え？ また！」って感じで（笑）。





ーー堂々としているというか......。三田さんってすごくサバサバしていていますね。

三田 うふふふ。よく「男勝りだね」って言われます。誌面だけ見るとクールとか大人しいイメージを持たれることが多いんですけど、しゃべると「え、そんな感じなの！？」って、ずっこけられることが多いです（笑）。

ーーグラビアのポージングや表情作りで、自分なりにこだわっているポイントは？

三田 私は「お尻」より「胸」派なので、キュッと寄せてキレイに見せるポーズが好きです。あと、アンニュイな顔はすぐできるんですけど、「笑顔」を作るのがすごく苦手で......。自然な笑顔を作るために一度カメラから目を逸らし、後ろを向いてから、気分を切り替えて表情を作るようしています（笑）。

ーーグラビア活動を始めて今年4年目になりますけど、心境の変化はありますか？

三田 デビュー当時は緊張で、勉強してきたことも全部飛んじゃってました。今はそんなことは微塵もないですね。雑誌だけでなく、撮影会も出ているんですけど、大勢のカメラに囲まれても心臓がバクバクしなくもなりました。図太くなりましたかね？（笑） あと何より、自分のことが好きになりました。

ーー以前は胸がコンプレックスだったと言ってましたね。それも解消された？

三田 そうですね。それ以上に褒められるばかり。グラビアを始めて、ファンの方やスタッフさんに評価してもらえるようになって、「自己肯定感」が上がりました。そういえばグラビアの現場って「可愛い」っていう言葉をいっぱいかけられるじゃないですか。毎回、「お世辞だよな」と思いつつも、やっぱり嬉しくてついニヤけちゃいます。

ーーグラビアをやってるときはどんなことを考えています？

三田 世の男の人は、私のグラビアを見て元気になってほしいなと思っています（笑）。

ーーおーっ！ 大胆なことを言いますね〜！

三田 あと「軽トラ女子」のイメージも広まってきたから、クルマ好きの人にも私を見てもらって、ファンになってくれたらいいなと思いながら頑張っています。



ーー最近は地元（岐阜県揖斐川町［いびがわちょう］）の反応はどうですか？

三田 相変わらず、雑誌に出る度にすごく喜んでくれています。あとテレビ（『道との遭遇』CBCテレビ放送）もみんな見てくれているみたい。そういえばこの間、地元で開催されるイベントに、ゲストで来てほしいってオファーがあったんですよ！ スケジュールの都合でいけなかったけど、そんな風に声をかけていただくなんて、びっくりしちゃって。すごく嬉しくなりましたね。

ーーもはや地元の名士（笑）。観光大使になる日も遠くない？

三田 なりたいですけど、まだまだですよー。でももしそんな風に思ってくれる人がいたら、嬉しすぎます！（笑）

ーー今後の目標は？

三田 いつか地元でグラビアを撮りたいですね。多分、家族だけでなく、知り合いなど大勢、見学に来て、大変になっちゃう気もするけど（笑）。あとは、今年の6月くらいに大型免許を取りに行く予定なんです。ダンプにも乗れるようになり、トラック女子として仕事を広げていきたいです。

ーー最後に、これはみなさんに聞いていますけど、三田さんは初グラビアを見返したりはしますか？

三田 この間の年末年始に実家に帰った時に見ました。緊張しているな、めちゃくちゃ表情硬いな、もう一度、撮り直したいなぁなんてひたすら思いました。いまだったら、もっとキレイな自分が撮れるはず！ 顔の近くでカメラを構えられたって、「さぁ、ドンと来い！」って感じですから（笑）。





●三田悠貴（みた・ゆうき）

1998年5月7日生まれ 岐阜県出身

身長156cm B96 W59 H88

趣味＝ウォーキング、料理、運転（マニュアル車）

○『道との遭遇』（CBCテレビ）の「軽トラ女子 下道旅」に出演中。ファースト写真集『み・た・い？』（ワン・パブリッシング）が発売中！

公式X【@mitachan_y】

公式Instagram【@mitachan_y】



取材・文／大野智己 撮影／荻原大志