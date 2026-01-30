ツヤを足したらおば見え？40代・50代の肌が“テカリ顔”に見えてしまう意外な理由
「ツヤ肌が若見えって聞くから、ハイライトも下地もちゃんと仕込んでいるのに、なぜか夕方になると顔が疲れて見える…」といった違和感を覚えたことはありませんか？40代・50代の肌は、水分量や皮脂バランスの変化により、光り方が若い頃とは少し変わってきます。その結果、ツヤを足したつもりが、清潔感のあるツヤではなく“テカリ”として目立ってしまうことも。大人世代のツヤ肌づくりは、足すことよりも「どこに・どの質感を・どれくらい置くか」の設計が重要なんです。
ツヤが“広がりすぎている”と立体感が消える
大人の肌がテカって見える大きな理由のひとつが、光る範囲の広さです。下地やファンデで全体にツヤを仕込むと、顔全体が同じ明るさになり、陰影がぼやけて平面的な印象に。立体感がなくなることで、顔が間延びして見えたり、疲れた印象につながりやすくなります。
ツヤは「面」ではなく「点」で入れるのが基本。頬骨の高い位置や目の下の外側など、光を集めたい部分にだけ控えめにのせることで、清潔感のあるツヤとして機能しやすくなります。
油分多めのツヤは“肌の緩み”を強調しやすい
リキッドハイライトやオイル系下地は、光の反射が強く、若い肌ではフレッシュな印象を作れますが、大人の肌では毛穴や小ジワを強調して見せてしまうこともあります。結果として、ハリ不足が目立ち、ツヤというより“テカっている”印象に。
40代・50代に向いているのは、パールが細かく入ったセミマット寄りの質感。内側からにじむような光を作れるため、肌の凹凸を拾いにくく、品のある明るさを演出できます。
若見えツヤは“ベースより仕上げ”で足すのが正解
若見えを狙うなら、ベースメイク段階でツヤを作り込むより、仕上げで調整する方が失敗しにくくなります。
ファンデはセミマット〜ナチュラルな質感で均一に整え、最後にハイライトやツヤ系パウダーで必要な部分だけ光を足す。この順番なら、時間が経っても皮脂と混ざってギラつくリスクが減り、清潔感をキープしやすくなります。さらに、フェイスラインやTゾーンにはツヤを足さないことで、顔の中心に自然と視線が集まり、引き締まった印象も演出できるでしょう。
大人世代のツヤ肌づくりは、「たくさん足す」より「正しく絞る」ことがカギ。光る範囲と質感をコントロールするだけで、同じアイテムでも仕上がりの印象は大きく変わります。次のメイクでは、ぜひ"どこを光らせるか"を意識してみてください。
