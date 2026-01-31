1月29日21時半頃、東京都・上野の路上で催涙スプレーをかけられた男女が、4億円以上が入ったスーツケースを奪われるという衝撃的な事件が起きた。

この事件に関わったとされるのが"黒ずくめ"の男たち。はたして何者なのか──。現地を取材すると、犯行前後のさまざまな証言が得られた。【前後編の前編】

キー局社会部記者の解説。

「上野の事件の被害者は中国人と日本人のグループ。奪われたのは計3つのスーツケースで、中には4億2300万円の現金が入っていたそうです。被害者らは『現金は香港に運ぶ予定だった。金を運ぶ仕事をしていて、羽田空港まで運搬するところだった』などと話している」

被害者らが襲われたのはJR御徒町駅から約230メートルの路上だ。口元をネックウォーマーで隠した"3人衆"のうち1人が被害者に催涙スプレーを噴射。残る2人がトランクからスーツケースを奪い取った。現金強奪が起きた1時間あまり後、現場を通った男性が語る。

「現場は片道2車線の春日通り付近でした。通りかかると、数台の警察車両が停まっていて、20人くらいの警察官がいました。そのうち7〜8人くらいが交通整理をしながら一番北側の車線をひとつ封鎖して、現場検証のようなことをしていました。時々警察官が『つぎ、車止めてー！』と言って隣の車線も封鎖して現場の写真を撮るなど、物々しい雰囲気でした。

車道には『1』『2』『3』などと書かれたボードが立てられて、ボードの横にフードをかぶったパーカーのような服を来た人が立たされ、路上を指さしていました。その手前では、鑑識と思われる人がその人の姿を撮影していた。もしかしたら、現金を奪われた被害者の方だったのかもしれません。近くには黄色いテープの規制線も貼ってありましたね」

"3人衆"は大金を強奪後すぐに、車で一方通行の道路を逆走するなどして逃走を図っている。

「同じ頃、現場から100メートルほど離れた路上から、『ひき逃げがあった』旨の110番通報が複数あった。轢かれた50代男性はけがを負いましたが軽傷とのことです。警視庁は事故が強盗と関連があるとみて調べています。

さらにこのひき逃げ現場から約500メートル離れた路上では、3人が事故を起こした際に乗っていた青の軽自動車も見つかっている。捜査関係者によれば、容疑者らはこの長野ナンバーの車で現場を訪れ強盗し、さらに"暴力団名義"の白のミニバンに乗り換えたあとで千葉方面に逃げたとみられています」（前出・キー局社会部記者）

事前に"逃走車"を用意した上で、犯行に及んだのだろうか。ひき逃げ現場の付近に住むある男性は、見慣れない不審車両を事件の前に見かけたと証言する。

「軽自動車に "黒ずくめ"の男3人が寿司詰め状態」

「21時から強盗があった21時半の間だったと思うのですが、近くのコンビニに行く途中に長野ナンバーの軽が停まっているのを見かけたんです。このあたりではなかなか見かけないナンバーだから、不思議に思って覚えていた。中には"黒ずくめ"の男3人が寿司詰め状態だったのも印象的でした。容疑者らだったとしたら強盗のタイミングをうかがっていたのか……怖いですね」

男たちは現金を奪ったあと、車でJR御徒町駅方面に向かって大通りに。一方通行の道路に右折で進入して、歩いていた50代男性と接触した。現場のすぐそばのテナントビルで働く男性によれば、事故が起こったとみられる時間、通行人と思われる女性の悲鳴が響いたという。

「うちの社員が、その時間に下の道路の方から女性が『キャー！！』と叫ぶ声が聞こえたそうです。すぐに外を見たけど、事故を起こした車らしいものはすでにいなかったみたい」

ひき逃げ直後の一幕を目撃したという近隣に住む60代男性はこう明かす。

「21時40分くらいにサイレンが聞こえました。窓から道路を見ると電信柱のところに男の人が倒れているのが見えたんです。救護されている方が『こっちです！』と叫んでいるような声も聞こえました。きっと車が逆走してきたから避けられなかったのでしょう。ただの交通事故としか思っていなかったのですが、その前にこんな事件があったなんて」

"黒ずくめの男たち" は手際よく4億円を奪い、車でひいた男性に目もくれず逃走した。さらに事件の翌日の未明から朝にかけて起きた"2つの類似事件"がさらに世間を賑わせることになる──。

（後編につづく）

