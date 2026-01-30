ポイントは「たった1つ」バランスよく履き回せる「似合うボトムの多い」ローファーの選び方

写真拡大

「ヴィンテージライクに履ける」ゴールドモチーフつき

重厚感のあるレザーに、ゴールドのアクセントでさりげなく華やぎを添えたローファー。気楽な装いに風格を宿しながら、どこか女性らしい雰囲気を上乗せできる。ロングスカートやワンピースはもちろん、デニムやチノパンなどのメンズライクなボトムともキレイに履き回せる、使い勝手のいい1足を厳選。　※（　）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです（編集部調べ）。



老舗ブランドとの別注コラボ

ブラックローファー（2.3）／ハルタ×フリークス ストア（フリークス ストア渋谷）　ブルーカーディガン／アールビーエス（レイビームス 新宿）　中に着たグレーニット／エイチ ビューティー&ユース　デニムパンツ／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店）　フープピアス／アネモネ（サンポークリエイト）　チョーカー／カミーユ スロ/オブリオ（オブリオ）　バッグ／アンドミューク（アマン）

上品な光沢を放つガラスレザーを使用。甲からつま先にかけてしなやかな曲線を描く、すっきりとした形。とはいえぺたんとなりすぎない緊張感のあるトゥのおかげで、カジュアルなデニムと合わせてもちぐはぐしない。フォーマルとカジュアルのバランスのとれた使いやすい1足。



マニッシュなバックルつきの幅太ベルト

ブラウンメタルモチーフつきローファー（2.5）／ル タロン（ル タロン 有楽町マルイ店）　はくたびに味わいが深まるコクのあるブラウン。やや太めにせり出したソールの黒が大ぶりなモチーフの引き締めにひと役。



