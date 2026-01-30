■俳優の米倉涼子さん（50）を東京地検が不起訴処分に

麻薬取締法違反などの疑いで書類送検された俳優の米倉涼子さん（50）について、東京地検はきょう（30日）付で不起訴処分にしました。東京地検は「必要な捜査を行った結果、不起訴という判断をした」としています。

米倉さんをめぐっては、一部週刊誌が去年10月、関東信越厚生局麻薬取締部が去年8月末に都内の自宅に家宅捜索したなどと報じていました。

■公式サイトで家宅捜索を受けたと認めた米倉さん 「一区切りついたと認識」とコメント

米倉さんも自身の公式サイトで家宅捜索を受けたことを認めたうえで、「弁護士の方々とも相談をし、捜査に全面的に協力する観点から、私からの情報発信を控えておりました」「今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております」とするコメントを発表しています。

■その後 麻薬取締部が米倉さんを書類送検 きょう付で不起訴処分に



麻薬取締部はその後、米倉さんを麻薬取締法違反などの疑いで書類送検していましたが、東京地検はきょう（30日）付で米倉さんを不起訴処分としました。



