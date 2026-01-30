Image: NIG_online

雨の日の車の乗り降り、ちょっと緊張しませんか？ ドアをほんの少し開けた隙間から雨粒が入り込み、スーツの袖がぐっしょり濡れてしまう。あの瞬間の「あ、やってしまった」という感覚、以前からずっと苦手でした。

気持ちまで湿ってしまう雨の日の不便に寄り添ってくれるのが、もたつかず開閉できる「NURASAN-23」です。

濡れた面を内側に閉じ込める工夫

Image: NIG_online

傘を閉じたとき、濡れた外側が自分の服やカバンに触れてしまう。これまでは、雨の日なら「仕方のないこと」の1つでした。でも、この傘が採用している「逆折り構造」は、使い心地の違いを感じられる設計です。

濡れた面を内側に包み込むように畳めるので、雨の日特有の面倒が起きにくいんです。

・満員電車で隣の人に服が触れても安心 ・家に着いたとき、玄関の床に水たまりをつくらない ・カバンに入れてもモノが濡れにくい

自分を濡らさないだけでなく、周りの人へのちょっとした配慮が自然にできるのがいいですよね。

手を濡らさずにサッとまとまる

Image: NIG_online

建物に入るとき、冷たい雨水がついた生地を手でまとめ上げる作業。あれ、地味に億劫です。特に冬場は手が冷たいですし……。

こうした手間を減らしてくれるのが、この傘の特長である「形状安定生地」です。傘を閉じるだけで、自分から折り目に沿ってパタパタと整ってくれます。

水滴を払ってから、クルッと巻くだけで折りたためて、指先がびしょびしょにならない。パッと形が整うのがとても心地いいんです。

荷物が多くてもスムーズな動作

Image: NIG_online

片手にビジネスバッグやコーヒーが……。そんな手がふさがっているときこそ、この傘の便利さが際立ちます。

持ち手のボタンを1回押すだけで、自動で開閉が可能。操作が片手で進むので、動作がとてもスムーズです。

車のドアを少しだけ開けた隙間から開閉できて、スーツが濡れにくいのもポイント。直径102cmの十分なサイズで、衣服や荷物をカバーしてください。

雨の日の憂鬱は、いくつもの小さな不便が重なった結果として生じるもの。「NURASAN-23」はそんな困りごとの数々に、丁寧に寄り添ってくれます。

濡れる心配や、傘を扱う煩わしさが減るだけで、雨降りの景色が少し違って見えるかもしれません。これまで「傘なんてどれも同じ」と諦めていた方にこそ、ぜひ手に取ってほしい1本。「NURASAN-23」の詳細については以下よりチェックしてみてください。

Image: NIG_online

