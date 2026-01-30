3人組逃走・催涙スプレー使用…2つの事件に関連は　東京・台東区で現金4億2000万円奪われる…付近でひき逃げも　羽田では1億9000万円積んだ車襲われる

東京・台東区の路上で29日夜、現金4億2000万円が入っていたとみられるスーツケースが奪われる事件があった。

中国人と日本人の合わせて5人襲われる

29日午後9時半ごろ、台東区東上野の路上で中国人と日本人の合わせて5人が、突然男ら3人に襲われ、催涙スプレーのようなものを吹きかけられ、車に積み込んでいたスーツケース3個を奪われた。

襲った3人は車で逃走している。

襲われた5人は「金を運ぶ仕事をしていて、スーツケースには4億2000万円が入っていた。日本円を両替所に持ち込もうとしていた際に襲われた」などと説明しているという。

一方、現場から100メートルほど離れた路上では、同じ時間帯に50代の男性がひき逃げされる事件が起きている他、強盗事件に使われたとみられる車は近くで乗り捨てられているのが見つかった。

警視庁は、犯行グループがスーツケースを奪った後、逃走中にひき逃げ事件をおこし、さらに車を乗り換えて逃走したとみて捜査している。

羽田空港第3ターミナルの駐車場でも…

また、羽田空港の駐車場で、現金1億9000万円を積んだ車が襲われた。

30日午前0時過ぎ、羽田空港第3ターミナルの駐車場で、50代の男性が車の脇に立っていたところ、白い車で近づいてきた男に、突然催涙スプレーを吹きかけられた。

男性は目の痛みを訴え軽症。

車には、仕事仲間3人とともに現金1億9000万円入りのスーツケースが載せられていたが、被害はなかった。

白い車には男3人が乗っていて、そのまま立ち去った。

警視庁は、台東区で起きた4億2000万円が奪われた強盗事件との関連を調べている。