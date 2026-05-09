名古屋市西区の路上で8日夜、タクシーに乗車した女がハサミのような物で運転手を脅し、現金を奪って逃走しました。警察によりますと、西区天塚町の路上で8日午後11時55分ごろ、タクシーに乗っていた女が運転手の男性(34)に対して突然ハサミのような物を突き付け、「10万円払え」などと脅しました。女は運転手から差し出された現金5000円ほどを奪った上、中区錦三丁目から乗車したおよそ3200円の乗車料金を支払わ