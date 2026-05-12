【中村晃の“新”かぼす論】8〜10日のロッテ戦（みずほペイペイドーム）は「ピンクフルデー」として開催されました。毎年恒例になっていますが、私たちもピンクのユニホームを着用し球場中がピンクに染まります。個人的にも大事にしているイベントです。ユニホームや帽子にデザインされたピンクリボンは、乳がんの早期発見、早期治療を推進する「ピンクリボン活動」のシンボルです。私がプロ1年目の時、2軍の内野守備走塁コー