¡¡1·î30Æü21»þ¤è¤ê¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¡Ù¤ÇÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¶½¹Ô¼ýÆþ63.6²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±ºî¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¼Â¼Ì²½¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼Â¼ÌÈÇ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤ÏÀ¶¿å°«¤¬¡Ø·î´©¾¯Ç¯¥·¥ê¥¦¥¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1,000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£TV¥¢¥Ë¥á¤¬2´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦BLACK¡Ù¤â¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Í´Ö¤ÎÂÎÆâ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡ÈºÙË¦µ¼¿Í²½¡ÉºîÉÊ¤Ç¡¢Çò·ìµå¤äÀÖ·ìµå¤Î¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÙË¦¤¿¤Á¤¬¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¼Â¼ÌÈÇ¤âÂç¤Þ¤«¤ÊÀßÄê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦BLACK¡Ù¤ÎÅ¸³«¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤¿¤Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡ºîÃæ¤Ç¤Ï¹â¹»À¸¡¦¼¿ºêÆü¸Õ¡Ê°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ë¤È¤½¤ÎÉã¿Æ¡¦ÌÐ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤ÎÂÎÆâ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÎÆü¸Õ¤Ï·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÆâ¤ÎºÙË¦¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾Êý¤Ç¤À¤é¤·¤Ê¤¯ÉÔÀÝÀ¸¤ÊÌÐ¤ÎÂÎÆâ¤Ç¤Ï¡¢ºÙË¦¤¿¤Á¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤Ë¶ì¤·¤à¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢2¤Ä¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤ÊÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Þ¤ºÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊºÙË¦¤¿¤Á¤È¡¢¤½¤ì¤òÉ½¸½¤¹¤ëÌò¼Ô¿Ø¤Î±éµ»¤À¡£¤¿¤È¤¨¤ÐºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÇò·ìµå¡Ê¹¥Ãæµå¡Ë¤Ï¡¢±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Î°Å»¦¼ÔÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¼Ì¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¯ー¥ë¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤òº´Æ£·ò¤¬ºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë·³¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥éーTºÙË¦¤ò»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢Ã±ÆÈ¤Ç°ÛÊª¤ò¹¶·â¤¹¤ë°ìÉ¤Ïµ¤ÎNKºÙË¦¤òÃçÎ¤°Í¼Ó¤¬±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡ÈÌë¤Î¤ªÅ¹¡É¤ÇÆ¯¤¯¿§¤Ã¤Ý¤¤´ÎºÙË¦¤ò¿¼ÅÄ¶³»Ò¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢½é¡¹¤·¤¤¿·ÊÆÀÖ·ìµå¤òÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªº×¤ê´¶¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÇ÷ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤Í×ÁÇ¡£¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç°µ´¬¤Î»¦¿Ø¤òÈäÏª¤·¤¿º´Æ£¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤â¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Ç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Î¤Ê¤«¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Å°ÄìÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤À¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÉðÆâ±Ñ¼ù¤Ï¡Ø¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡¦¥í¥Þ¥¨¡Ù¤ä¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢VFX¤ò¶î»È¤·¤Æ´Ñ¤ë¼Ô¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿VFX¤Î¼Âºî¶È¤Ï¡¢CG±Ç²è¤ÎÏ·ÊÞ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÇòÁÈ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡±Ç²è¤Î½øÈ×¤«¤é¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÉ÷¤ÎµðÂç¤Ê¾ë¤È¾ë²¼Ä®¤¬¹¤¬¤ëÉ÷·Ê¤È¤·¤Æ·ìµå¤¿¤Á¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡ÖÀÖ¿§¹ü¿ñ¡×¤òÉ½¸½¡£¤µ¤é¤ËÂçÎÌ¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢Ìµ¿ô¤ÎÀÖ·ìµå¤äÇò·ìµå¤¬¹Ô¤¸ò¤¦³¹ÊÂ¤ß¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¥¹¥±ー¥ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¡È»ÄÇ°¤Ê¼Â¼Ì²½¡É¤òÁÛÁü¤·¤Æ´Ñ¤ë¤ÈÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¹¥É¾¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Æ»Ò°¦¤Î±Ç²è¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¼Â¼Ì²½ÂçÀ®¸ù¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á¥¥Ã¥È¥¥¥ó´õÈþ¡Ë