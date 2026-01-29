映画系YouTuberサイが徹底解剖！MCUドラマ「ワンダーマン」全８話
映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【ワンダーマン】全8話一気見した男の初見感想と徹底解剖」と題した動画を公開。MCUの新作ドラマ『ワンダーマン』について、その概要や過去作との繋がり、今後の展開への伏線を解説した。
本作は、売れない役者サイモン・ウィリアムズが、かつてのヒーロー映画『ワンダーマン』のリメイク企画のオーディションに挑む物語である。動画ではまず、主演を『アクアマン』シリーズのブラックマンタ役や『マトリックス レザレクションズ』のモーフィアス役で知られるヤーヤ・アブドゥル＝マティーン2世が務めることが紹介された。
作品の大きな特徴として、過去のMCU作品との繋がりが挙げられる。『アイアンマン3』に登場した偽マンダリン役の俳優トレヴァー・スラッタリーや、『スパイダーマン：ホームカミング』以降、複数の作品に登場している政府機関「ダメージ・コントロール」が物語に深く関わってくる。サイ氏は、彼らの過去の登場シーンを振り返りながら、今作での役割を解説した。
また、本作はハリウッドを舞台にしているため、数々の映画やドラマの小ネタが散りばめられている。動画では、リメイク映画『ザ・フライ』やドラマ『アメリカン・ホラー・ストーリー』への言及、『マトリックス』でサイファー役を演じたジョー・パントリアーノが本人役で登場するなど、豊富なオマージュやメタ的な要素が紹介された。
サイ氏は、本作が従来のアクション主体なMCU作品とは異なり、「サイモンの俳優としての葛藤・成長を描くドラマ」であると指摘。派手な戦闘シーンが少ないため賛否が分かれているとしつつも、業界の舞台裏を丁寧に描き、共感しやすい人間ドラマや自己表現に悩む描写が多い点を評価した。
さらに、今後のMCUへの重要な伏線についても言及。主人公サイモンが自身の能力を得た経緯を「何もわからない」と語っていたことからミュータントの可能性を指摘、さらに第4話に登場するキャラクター「ドアマン」での謎の液体の出どころを過去作との繋がりに触れて説明している。
