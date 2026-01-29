この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【ワンダーマン】全8話一気見した男の初見感想と徹底解剖」と題した動画を公開。MCUの新作ドラマ『ワンダーマン』について、その概要や過去作との繋がり、今後の展開への伏線を解説した。

本作は、売れない役者サイモン・ウィリアムズが、かつてのヒーロー映画『ワンダーマン』のリメイク企画のオーディションに挑む物語である。動画ではまず、主演を『アクアマン』シリーズのブラックマンタ役や『マトリックス レザレクションズ』のモーフィアス役で知られるヤーヤ・アブドゥル＝マティーン2世が務めることが紹介された。

作品の大きな特徴として、過去のMCU作品との繋がりが挙げられる。『アイアンマン3』に登場した偽マンダリン役の俳優トレヴァー・スラッタリーや、『スパイダーマン：ホームカミング』以降、複数の作品に登場している政府機関「ダメージ・コントロール」が物語に深く関わってくる。サイ氏は、彼らの過去の登場シーンを振り返りながら、今作での役割を解説した。

また、本作はハリウッドを舞台にしているため、数々の映画やドラマの小ネタが散りばめられている。動画では、リメイク映画『ザ・フライ』やドラマ『アメリカン・ホラー・ストーリー』への言及、『マトリックス』でサイファー役を演じたジョー・パントリアーノが本人役で登場するなど、豊富なオマージュやメタ的な要素が紹介された。

サイ氏は、本作が従来のアクション主体なMCU作品とは異なり、「サイモンの俳優としての葛藤・成長を描くドラマ」であると指摘。派手な戦闘シーンが少ないため賛否が分かれているとしつつも、業界の舞台裏を丁寧に描き、共感しやすい人間ドラマや自己表現に悩む描写が多い点を評価した。

さらに、今後のMCUへの重要な伏線についても言及。主人公サイモンが自身の能力を得た経緯を「何もわからない」と語っていたことからミュータントの可能性を指摘、さらに第4話に登場するキャラクター「ドアマン」での謎の液体の出どころを過去作との繋がりに触れて説明している。

YouTubeの動画内容

00:10

概要と過去作との繋がり
02:37

徹底解剖
04:28

原作との設定の違い
05:41

特に注目すべきエピソード「ドアマン」

関連記事

「正直舐めてた…」プロジェクター懐疑派の映画系YouTuberが絶句。自宅が映画館になる最新モデル「VisionMaster Max」の実力

「正直舐めてた…」プロジェクター懐疑派の映画系YouTuberが絶句。自宅が映画館になる最新モデル「VisionMaster Max」の実力

 映画系YouTuberサイ解説『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』第4弾予告の内容判明※ネタバレ注意

映画系YouTuberサイ解説『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』第4弾予告の内容判明※ネタバレ注意

 映画系YouTuberサイが徹底解剖『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』第三弾予告

映画系YouTuberサイが徹底解剖『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』第三弾予告
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

サイ-SYK CHANNEL-_icon

サイ-SYK CHANNEL-

YouTube チャンネル登録者数 7.12万人 973 本の動画
2人組。様々な映画の感想、小ネタ、考察、裏話をいち早く提供し、映画が数倍楽しめるようになるチャンネルです！
youtube.com/channel/UC753llT6HLQ5QUR-hK6cuAw YouTube