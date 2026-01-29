就職や転職、転勤などで春に引っ越しを検討しており、すでに物件の情報を集めている人は多いと思います。その際、できるだけ治安が良い地域の物件を探したくなりますが、治安が良い地域、治安が悪い地域にはどのような違いがあるのでしょうか。物件を選ぶ際にチェックすべきポイントについて、不動産鑑定士・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の竹内英二さんに聞きました

【豆知識】「えっ…」 これが治安が悪い地域にある施設です！

]繁華街周辺は要注意

Q.治安が良いエリアと治安が悪いエリアとを比べた場合、どのような違いがあるのでしょうか。それぞれの特徴について、教えてください。

竹内さん「一般論として閑静な住宅地域は治安が良いエリアとされる傾向にあります。住宅地として街区が区画整然としており、歩道や街路灯が整備されている地域は治安も良いことが多いです。

一方、歓楽街が近くにある商業地域は治安が悪いエリアとされる傾向にあります。歓楽街の近くには路上の客引きや風俗店関係者、非行少年、浮浪者などが徘徊（はいかい）しており、警察沙汰に発展するトラブルが頻発しやすいです。傾向としては、人が多く集まる場所は犯罪が発生する確率も高く、治安が悪くなりやすいと言えます」

Q.賃貸物件を選ぶ際にできるだけ治安が良いエリアの物件を選びたい人は多いと思います。治安が良いエリアの物件を選ぶためには、どのような点をチェックすべきなのでしょうか。

竹内さん「いわゆる高級住宅地として名声の高い地域は、治安が良いエリアであることが多いです。そのため、できるだけ高級住宅街や学区の良い地域の物件を選ぶのが無難です。

また、『○○台』『○○山』『○○丘』といった地名の場所は住環境が良い傾向にあります。そのほかには『歩道がある』『街路灯が整備されている』などもチェックポイントです。

一方で、隣地や近くに公園があるような物件は、避けた方が無難です。公園は昼夜を問わず不特定多数の人が滞在することから、暮らしの安全を脅かす存在になりかねません。大きな通りも暴走族が通過する可能性があるため、大通り沿いの物件は避けた方が良いでしょう」

Q.賃貸物件を探しているときに「治安が良いエリアの物件だと思って住んでみたら、意外と治安が悪かった」というケースもあるといいます。治安が良いエリアの物件を選ぶときにやりがちな失敗例について、教えてください。

竹内さん「治安に関しては、最寄駅から物件までの動線も重要です。物件の近隣の環境が良くても、駅から物件までの間に風俗店やパチンコ店などが集まった歓楽街や、場外馬券場などが存在する場合、毎回、そこを通るため治安の悪さを感じます。

また、大きな公園を横切らないと物件にたどり着けないような場所も、治安が悪いと感じやすいです。夜間の大きな公園は暗がりが多くて、不審者が隠れやすいです。以上のことから、最寄駅から物件までの間に治安を悪化させる存在がある物件は、避けるべきと言えます」