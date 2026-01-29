猿腕を直さず飛距離を伸ばすポイントは？男子プロのスイングを解説

今年から新設された日本でのPGAツアー「ベイカレント クラシック」。世界のトップたちのスイングはまさに度肝を抜かれるものばかり。

トップ5に入った選手たちのパワー、正確性、再現性、そのクオリティの高さの秘密に迫る。

身体的特徴をフル活用

インサイドアタックを死守したハイドロースイング

アドレス

【point】左ヒジの過伸展とマッチしたグリップ（写真左）

【point】首が大きく傾く（写真右）

注目してほしいポイントは左手のグリップです。左腕を見ると過伸展（一般的に「猿腕」といわれる）しており、腕を伸ばしたときにヒジが自然と体の内側に入ってしまいますが、それを無理やり直すことなくグリップしています。そのため左手のグリップがややフックグリップですが、これは彼の体にとっては自然なことなのです。一般のアマチュアゴルファー、とくに女性は猿腕の人も多いので 、参考にしてください。

トップ～切り返し

トップポジションでは体がかなりねじられています。正面から見ると右肩が奥に覗いていますし、腕が頭に隠れそうなので手元はインサイドに入っている。下半身においては右足がしっかりと体重を受け止めていて、太モモの筋肉には爆発的なエネルギーを溜めています。切り返しでは左足に体重を移動すると同時に、上体がやや後方へ傾きます。フックグリップでスタートしていますから、インサイドから振り下ろしたい意図があるのでしょう。

ダウンスイング～インパクト

インパクト直前では首がさらに後方へ曲がっていきます。胸が開くのを我慢しつつ、左足から出力されるバーティカルフォースによって肩が強く縦回転するので、結果的に首が曲がってしまうのです。インサイド・アウトに振りたいからといって形だけマネすると首を痛めますので気をつけましょう。インパクトは同ページで解説しているアン選手同様、ほぼ体を開かずにボールをとらえています。背骨の軸が右うしろへ傾いているので、ホイ選手の方が入射角がややアッパー。弾道も高くなります。

フォロースルー～フィニッシュ

【point】強烈に強い左足の蹴り（写真右）

ボールを打った直後も頭はうしろに残されていて、前傾角度をキープ。グリップを見ると左手が右手の下から見えていますので、アームローテーションがされています。もともとややフックグリップですから、少し強めのドローボールが出やすいでしょう。フィニッシュでは左足の位置がアドレスのときよりも10センチほど後方にズレていて、ダウンスイング中に左足を地面に向かって蹴り込む力が強く、進行方向と反対に小さくジャンプしているのがわかります。

いかがでしたか？ リコ・ホイ選手にぜひ注目してみてください！

リコ・ホイ

●1995年生まれ、フィリピン出身。78cm、93kg。南カリフォルニア大学卒。2017年にプロ転向、2023年に米下部ツアーで1勝をあげ、翌年からPGAツアーに主戦場を移す。「ベイカレント クラシック」では4位タイでフィニッシュ。

写真＝小林 司、渡辺義孝

撮影トーナメント＝ベイカレント クラシック

※選手の成績やデータは2025年11月15日現在