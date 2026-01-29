ユニクロとJリーグがパートナーシップを締結

サッカーJリーグと世界的な日本企業がタッグを組む。株式会社ユニクロは28日、Jリーグと「オフィシャルエクイップメントパートナー契約」「オールスターマッチのオフィシャルユニフォームパートナー契約」「オフィシャルライセンス契約」を締結したと発表。公式Xで前日に投下された“匂わせ投稿”の答えが明らかになり、サッカーファンから「嬉しすぎるっ」と歓喜の声が上がっている。

27日の午後5時30分。ユニクロの公式Xは“無言”で1枚のシルエット画像を投稿した。これがJリーグの公式マスコット「Jリーグキング」ではないかとサッカーファンが騒然。「これは？！？！」「まさかのユニクロコラボ来るか？」「！？！？！？！？」「これあの子じゃない！？」と期待の声が続々と寄せられていた。

翌28日、同アカウントが「ユニクロとJリーグがパートナーシップを締結！ 2/6（金）より、UTme!サービス導入店舗を全国47都道府県に拡大！導入店舗とオンラインストアどちらでもあなただけのオリジナルグッズが作れます」と公表。「昨日投稿したシルエットは、Jリーグ公式マスコットのJリーグキングでした」と“匂わせ投稿”の種明かしもした。

まさかの強力コラボにファンからは「嬉しすぎるっ 推しのクラブと選手で大量生産しちゃいそう」「熱い」「エンブレムだけじゃなく、マスコットとかロゴも選べるやん！！めちゃくちゃ良いやん！！」「ユニクロとJリーグが手を組んだ！？」「全60クラブなのが熱い」「とても画期的ですね」「めちゃイイじゃん」と喜びの声が続出した。

今回の契約に基づき、ユニクロは2月から開催される「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」において、レフェリーウェアを提供する。さらに6月に17年ぶりに復活する「JリーグオールスターDAZNカップ」では、選手にユニホームを提供するほか、レプリカウェアの販売も予定している。



