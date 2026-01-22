【G19 Gen5 MOS】 1月29日 発売 価格：25,080円

東京マルイは、ガスブローバック「G19 Gen5 MOS」を1月29日に発売する。価格は25,080円。

本商品は、別売りの「マイクロプロサイト」を搭載可能な「MOS（=モジュラー・オプティック・システム）」仕様のG19 Gen5。スライドフロント部の面取りやセレーションの追加だけでなく、フィンガーチャンネルのないグリップ、アンビ仕様になったスライドストップなど第5世代の特徴を徹底的に再現している。

さらに、シリンダー容量を約20％アップした新型ブローバックエンジンを搭載しており、ガスブローバックの同型モデル中最高クラスのハードなリコイルを実現しつつ、カーボン入り樹脂の採用によって耐久性も高められている。

また、2種類×2サイズ（S/M）のバックストラップが付属。手の大きさに合わせてグリップの握り心地を調整できる。

「G19 Gen5 MOS」

・弾丸：6mm BB（0.2～0.25g）

・動力源：専用ガス

・装弾数：22 + 1 発（1発は本体に装填した場合）

