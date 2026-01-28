『ハイスクール！奇面組』第4話「時をかけろ！熱⾎教師」「物星⼤ 埋めるホネはありますか？」あらすじ＆場面カット！
全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて1月9日（金）より放送中のTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。第4話のあらすじと場面カットが公開された。また、第4話に登場する⼿⽬⼩野若蔵（てめこの わかぞう）役を⼩⻄克幸が兼ね役で演じる。
『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を原作としたアニメーション作品。連載開始後、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で大ヒット。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
第4話のあらすじはこちら。
＜第4話「時をかけろ！熱⾎教師」「物星⼤ 埋めるホネはありますか？」あらすじ＞
「時をかけろ！熱⾎教師」
⾃由すぎる1年5組に新任の副担任としてやってきたのは、昭和の熱⾎教師を夢⾒る事代先⽣！ 昔のような教師と⽣徒の愛ある関係を⽬指そうと熱くなる彼を尻⽬に、 ”奇⾯組” は今⽇も今⽇とてマイペースに奇天烈で……
「物星⼤ 埋めるホネはありますか？」
⼀応⾼校番⻑・⼿⽬⼩野若蔵は次の番⻑を探している。重要なのは卒業後も⾃分が威張れるように、ホネがありつつありすぎないこと。ふと⽬に留まった⼤にカツを⼊れてやるはずが、若蔵のほうが⼤に翻弄されて……？
そして、第4話に登場する⼿⽬⼩野若蔵（てめこの わかぞう）役を⼩⻄克幸が兼ね役で演じる。
（C）新沢基栄／集英社・奇面組
