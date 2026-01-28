【ほぼ日】『名探偵コナン』コラボレーションの手帳や文具が登場！
『名探偵コナン』とコラボレーションした手帳と文具が、4月はじまり版の「ほぼ日手帳2026 spring」で登場。原作イラストをたっぷり300点以上使用した特別版weeks（週間手帳）をはじめ、コナンたちと毎日をいっしょに過ごせる手帳カバーや文具が誕生。2026年2月1日（日）に発売となる。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
そんな『名探偵コナン』の原作イラストを使用した「週間手帳 weeks」が登場。ほぼ日手帳weeksの使いやすいデザインはそのままに、メインの週間ページでは『名探偵コナン』の原作イラストを全ページに配置しました。ほぼ日手帳の「日々の言葉」がごくたまに、キャラクターのセリフや青山先生セレクトの言葉に替わる演出も！ 月間カレンダーでは、毎月、異なるキャラクターにスポットライトを当てている。3月は江戸川コナン、4月には毛利蘭など、登場キャラクターが毎月入れ替わっていき、コミックス107巻分から選ばれたキャラクターの様々な表情が見られる。さらに、巻末には『名探偵コナン』のイラストとエピソードをもとにした1年中たのしめるようなおまけページをたっぷり収録している。
表紙のデザインは「メモリアルコナン」「コナンモチーフ」の2種類。
「メモリアルコナン」は、コナンを中心に『名探偵コナン』に登場するキャラクターが集まった豪華なカラーイラストを表紙にしたweeks。コミックスの100巻発売を記念して描かれた集合イラストをキャンバスのような質感の素材にプリントしている。
ネクタイ生地を使った「コナンモチーフ」は、コナンが着ているジャケットをイメージしたブルーのweeks。『名探偵コナン』の世界観を象徴するアイテムをネクタイ生地の織りで表現。実際にネクタイに使われる生地を使っているため、織目の手触りが心地よく、シルキーな光沢がある。
『名探偵コナン』シリーズのweeksには、「腕時計型麻酔銃」モチーフの下敷きも付属。腕時計のフタをイメージした透明の窓から向こう側が見える、コラボ限定のデザインだ。
カバーは、コナンも憧れる英国の名探偵の装いからイメージしたクラシカルなデザイン。内側には『名探偵コナン』から抜き出した、いくつもの名シーンが並んでいる。さらに、コミックスの裏表紙でおなじみの鍵穴をモチーフにしたポケットをご用意。お気に入りのカードや写真を差し込むと、鍵穴から顔を見せてくれる仕様になっている。
手帳といっしょに使いたい、文具も登場。ラインナップは、「喜怒哀楽シールセット」「クリアスタンプ」「神出鬼没！？ 怪盗キッドのマジカルポケット」「『. 代弁』ふせん」「事件の予感？ メモパッド」「トリプルフェイスメモセット（安室透・降谷零・バーボン）」「stappo コナンモチーフ」の全7アイテム。
気分は名探偵！ 身近なアイテムを推しで揃えてみては。
（C） 青山剛昌/小学館
