【漫画】超人気ホストがお金持ち不良男子に喜んでパシられる？　『イチゲキリバーサルコール！』発売

「ジーンピクシブ」で連載中の漫画『イチゲキリバーサルコール！』（著：カラスマトリ／KADOKAWA）が2026年1月27日（火）に発売される。

裕福な家庭に育ったものの、愛情は十分に与えられず、高校では不良として有名な旭（あさひ）。旭は放課後に、友人とホストクラブやキャバクラが立ち並ぶ繁華街に出向いては、その並びにあるファストフード店やカラオケに溜まり、時間をつぶしていた。

しかしあるとき、いつも訪れる繁華街で酔っぱらいに絡まれている地味な眼鏡男を助けたことで、退屈な日々を過ごしていた旭に転機が訪れた。その男は、助けてもらったお礼に「旭の舎弟になる」と言い出し……。オンオフがある超人気ホストが、お金持ち不良男子に喜んでパシられる、形勢逆転BL作品。

本書の発売に合わせ、アニメイトではB6サイズ4Pリーフレット、とらのあなでは描き下ろしペーパー、メロンブックス・フロマージュブックスでは描き下ろしイラストカード、中央書店では漫画ペーパー、TSUTAYAではイラストカードが各店舗等にて購入特典として発売される（※特典はなくなり次第終了。特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いします）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）