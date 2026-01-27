神村学園を追い詰めた出水中央のFW一住連童夢

高円宮杯プレミアリーグは鹿島アントラーズユースの優勝で、第104回全国高校サッカー選手権大会は神村学園の初優勝で幕を閉じた。

2025年シーズンを終え、各クラブユース、高体連のチームは新チームをスタートさせ、新たな戦いに向けて準備を進めている。4月のリーグ本格開幕を前に虎視淡々と上を目指すチーム、選手にスポットを当てていきたい。

今回は新人戦鹿児島県大会から。準決勝でインターハイと選手権の2冠に輝いた神村学園を延長戦まで追い詰めた出水中央のナンバー10・FW一住連童夢について。とにかく前へ、前へ。見ていて清々しいほど前へ突き進んでいくアタッカーを紹介する。

鹿児島県と熊本県の県境に位置する出水市にある私立・出水中央高は県内では頻繁にベスト4以上に食い込んでくるチームで、今年のデンソーカップチャレンジ刈谷大会では、U-20全日本大学選抜にOBのFW野村一颯（富士大学2年）が選ばれている。一住連（いちのしめ）は今年のチームで10番を背負い、エースストライカーとして君臨する。

「一発で裏を狙うこともそうですし、ボールを受けて反転してどんどん潜り込んでいくこともそうですし、どんな相手でも怯んだり、足を止めたりするのではなく、積極的にボールを呼び込んで、前へと仕掛けていくことを大事にしています」

この言葉通り、縦に速いサッカーを展開するチームにおいて、最前線で常に相手の間やライン間に立って、抜群のボディーバランスとスピードを駆使したドリブルや2トップを組むFW川原蓮とのコンビネーションでラインブレイクをしていく。

新人戦準々決勝では鹿児島実業を相手に鋭い突破から2つのPKを獲得し、それを自ら決めて4-1の勝利に貢献。

神村学園との準決勝でも守勢に周りながらも、一住連にボールが入れば一気にバイタルエリアまで持ち込んで、ヒヤリとするシーンを作り出した。0-0で迎えた延長戦でも彼の勢いは衰えず、1失点した後にはカウンターからDF2人を背負いながらも鋭くターンしてシュート。試合終了間際にはロングボールから抜け出してループシュートを放つが、わずかに枠の上。ゴールこそ奪えず、金星と九州新人大会出場を手にすることは出来なかったが、凄まじいまでの推進力はピカイチだった。

「少し自信になった部分もありましたが、まだまだ当たり負けすることもあって、足りない部分が多いと感じました」

試合後、こう反省を口にしたが、選手権王者に対して一切怯むことなくどんどん仕掛ける姿勢は非常に印象が残るものだっただけに、そのメンタリティーが養われた背景を聞くと、面白い答えが返ってきた。

「出水中央は縦に早いサッカーをずっとやっていて、白波スタジアム（選手権予選の準決勝以降の会場）でプレーする姿を見て、小学校の時から地元だし行きたいと思っていました。中学の時に（出水中央の下部組織にあたる）出水セントラルFC U-15に進んで、背後に抜けたり、前に仕掛けていく姿勢だったりはずっと磨いてもらった。神村学園と鹿児島城西の2強の壁を破るためには、僕が怯むことなくこの姿勢をずっと貫くことが大事だと思っています」

県予選を勝ち抜くことの難しさは小さい時からよく理解している。さらに一昨年は鹿児島城西がプレミアリーグWESTを経験し、昨年は神村学園がインターハイ、選手権の2冠を達成したことで、その壁はより高くなった。

「それはもう承知の上。でも、これを倒すことが出来たら喜びも気持ち良さも比べ物にならないものになったということだと受け止めています。今回の選手権をテレビで見て、6万人のあの舞台で堂々とプレーできる神村学園の選手は素直にすごいなとは思いました。でも、倒さないといけない相手であることは変わらないし、かなり高い壁ですが同じ高校生であることは絶対に変わらないので、次インターハイ予選や選手権予選で対戦したときもビビらずに、硬くならずに、自分のやるべきことをしっかりやろうと思っています。自分が点を取れば勝てると思っているので」

神村学園戦、上記した2回のチャンスをモノにできなかった時、彼は右手で何度も地面を叩いて全身で悔しがった。

「試合が進むにつれてどんどん熱くなって行って、どうしても決めたかったんです。神村学園の迫力は確かにすごかった。交わせたと思っても足が出てくる、最後に体を張ってくる。でも何度も言いますが、彼らは同じ高校生だし、僕らは怯んだら負けなので、どんどんアタックをしていこうと思います」

燃え上がる野心と信念を心に持つ出水中央の絶対的エースストライカー・一住連童夢。

現時点で高校卒業後は大学に進んでサッカーを続けるか、「ずっと近くの接骨院にお世話になっていて、僕も怪我をしている選手たちを治したいと思うようになりました」と、柔道整復師の専門学校へ進んでトレーナーの道に進むのか迷っているという。

個人的にはどちらも素晴らしい道だと思っているが、彼のプレーヤーとしての能力の続きを見たいと思うのは私だけだろうか。（安藤隆人 / Takahito Ando）