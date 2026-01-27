紅しょうが・稲田、売れっ子芸人7名を“付き合いたい順”にランク付け！上位は「色気がある」

1月27日（火）の『ロンドンハーツ』では、「うぬぼれ注意！オトコの自分番付 紅しょうが稲田が付き合いたい男は？」が放送される。

スタジオの売れっ子芸人7名を、女性ゲストが付き合いたい順にランク付け。その順位を芸人たち自らがガチ予想する禁断の企画だ。

今回は、イケメン好き、紅しょうが・稲田美紀が登場。

「急に？」とランキングをつけることに戸惑いながらも、なぜか稲田の足取りは軽い。

今回順位付けされる男性芸人たちは、若手売れっ子芸人のバッテリィズ・エース、ダウ90000・蓮見翔をはじめ、FUJIWARA・藤本、とにかく明るい安村、狩野英孝などのベテラン芸人。さらに、さや香・新山、相席スタート・山添といった実力派漫才師も含めた計7名だ。

いざランキング発表が始まると、「色気がある」「デートも絶対楽しそう」「ドシッとしててかっこいい」……ランキング上位には嬉しい意見が盛り沢山でスタジオ大盛り上がり。

しかし、「異性として惹かれない…」「なんにも感じない」……予想よりも下位にランキングされたら、屈辱のうぬぼれ野郎になってしまう。

予測不能のランキング結果に、ザキヤマ＆田村亮も驚愕！ そして、ランキング上位にはある共通点が？