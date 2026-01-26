漁師が獲った魚をみずから出荷・販売できる仕組みを構築し、全国に広めてきた起業家・坪内知佳さん。23歳で離婚し、4畳半でのどん底生活の日々から、ひょんなことから漁業の世界に。ビジネスが軌道に乗りかけたそのとき、家庭内ではまたひと波瀾が巻き起こって── 。

【写真】漁業はおろか、魚についての知識も皆無だったシンママ社長の奮闘（全6枚）

23歳で離婚、4畳半でどん底のシンママ生活

漁業はおろか、魚についての知識も皆無だったが、ジャージ姿で毎日のように港に顔を出し、スーツを着て全国へ営業へ出かけた

── 現在は山口県を拠点に、漁業の常識を覆すビジネスを展開されている坪内さん。生産者（1次産業）が食品加工（2次産業）、流通販売（3次産業）までを一貫して手がけ、商品を消費者に直接届ける「6次産業」で画期的な仕組みを考案し、成功しました。もともとはキャビンアテンダント（CA）を目指していらっしゃったそうですね。人生が大きく舵を切るきっかけとなったのは、どんな出来事だったのでしょうか？

坪内さん： 福井県で生まれて、CAを志して名古屋外国語大学へ通いました。ところが19歳のときに「悪性リンパ腫の疑いがある」と医師から言われ、もしそうなら「余命は半年」と告げられたんです。結果的には「EBウィルス」および「化学物質過敏症」だったのですが、免疫疾患の一種なのでその後も微熱が下がらず、味覚や嗅覚も消えるということが長く続いたため、体力勝負のCAになるのは諦めることにしました。

── その後、20歳で結婚、21歳で出産され、23歳のときには離婚されています。

坪内さん：CAの夢がついえたことで「一度すべてをリセットして新しい人生を歩みたい」と思い、山口の萩に住んでいたボーイフレンドと結婚することにしたんです。長男をすぐに授かりましたが、一緒に暮らしてみると彼とは性格が合わず、息子が1歳半のときに家を出ました。

── 当時は専業主婦だったということですが、親子2人の暮らしに当てはあったのでしょうか？

坪内さん：息子を自転車に乗せて着の身着のまま飛び出したという感じでした。以前から貯めていたお金は少し持っていましたが、4畳半一間のアパートを借りて、中古の車を買い、鍋や食器、冷蔵庫という必需品をそろえ、子どものおもちゃを少し買うと、あっという間に貯金は底をつきました。1歳半の子どもを抱えて、お金もなく、実家にも頼れず、定職もない。まさに「すってんてん丸裸」のような状況で、社会的にも経済的にも、かなり厳しい立場にいたと思います。

漁師から「月3万円で儲かる仕組みを考えて」と

── 漁業の世界へ入ったきっかけは、山口県の萩市で知り合った漁師さんたちとの出会いだったそうですね。

坪内さん：大学でお世話になった教授にお願いして家でできる翻訳の仕事などをしていましたが、経済的には不安定でした。そんなとき、忘年会シーズンの宴会場で仲居さんの助っ人に入ったのですが、そこで後に一緒に事業を立ち上げることになる漁師の長岡と出会ったんです。

── その場でどういった話をされたのでしょうか？

坪内さん：「翻訳の仕事をしていて、パソコンを使った仕事もできるので、何かあれば声をかえてください」と伝えたところ、後日連絡が来ました。「漁獲高が落ちていて生活が大変だから、なんか儲かる仕組みを考えてくれ」と言われ、月給3万円で事業計画書の作成を引き受けることにしたんです。

──「漁業についての事業計画書を書く」というのは、それまでやったことのない仕事ですよね。引き受けることに躊躇しませんでしたか？

坪内さん：子どもを抱えて所持金がほとんどなく、失うものもなかったので、「とりあえず書けそうだから書いてみようかな」という感じでした。「できなかったらどうしよう」といった怖さはいっさいなかったですね。本当に強かったと思います。

── その後、漁師さんたちが直接消費者に魚を発送する「萩大島船団丸」の事業をスタートさせました。

坪内さん：長岡から「わしら、難しいことはようわからん。あんたが団体の代表になってもらえんやろか」というひと言で、私が代表に就任することになりました。ちょうどそのころ、国が6次産業化を推進しはじめていた時期でもあったので、漁師自身が価格をつけて直接売る仕組みが作れないかと考えたんです。

ところがこの仕組みづくりには、島民や、所属漁協など関わるたくさんの人たちから想像以上の抵抗がありました。漁師の水揚げした魚を流通させることを生業として生活していた彼らにとって、漁師が自分たちですべてまかなってしまうと生きるすべを失ってしまうからです。すべてを飛ばすつもりは毛頭ありませんでしたが、素人の小娘の言葉ではみんなが不安になっても無理はないと思います。

獲れた魚の大半は漁協の市場に回し、自家出荷する分は漁協と仲買人に手数料を支払うかたちをとるなどして、混獲魚に付加価値をつけた利益で、既存流通に迷惑をかけないよう仕組みづくりをクリアするために工夫や交渉を重ねていきました。

「僕が死んだらお金もらえるんでしょ？」

自社ブランドの出荷先の視察は今でも欠かさない。視察先でみずからの言葉でお客さんに説明することも

── 事業拡大のため忙しくなったと思いますが、お子さんはどうしていましたか？

坪内さん：全国の飲食店への営業で出張が増えたことで、24時間保育を利用していました。朝9時に預けると、翌朝の9時を超えずに保育園に顔を出す必要があります。朝、子どもを預けてから新幹線で大阪に向かい、飲食店を何軒も周って営業をします。翌朝の始発で帰って朝9時に保育園に顔を出し、また預かってもらってから次の営業に出かけ…という感じです。それが難しいときは、社員同士で助け合ったり、シッターを雇ったりするなど、いろんな人に頼める限り頼み込んで、1日1日をやりくりしていました。

── 長時間保育に対して、いわゆる罪悪感みたいなものはありませんでしたか？

坪内さん：実は講演会でこうした話をしたときに「ネグレクトなの？」というようなことを言われたことがあります。でも、食べていかなきゃいけないですし、育てていくためには必要なことでした。当時は必死でしたね。

── そのような大変な時代に、息子さんから衝撃的なひと言を言われたそうですね。

坪内さん：息子が年長くらいのころ、「僕が死んだらお金がもらえるんでしょ？」と言われたんです。「何でそんなこと言うの？」「そんな心配しなくても大丈夫だよ」と伝え、いろいろ話をしましたが、「うちの事情やお金のことを理解しているんだな」「心配をかけているんだな」と受け止めました。寂しい思いをさせていたかもしれないと、それからは息子を連れて商談に行くことも増えました。

── どのくらいの頻度でお子さんを帯同して出張に行かれたのでしょうか？

坪内さん：長男も小学生くらいのころまで帯同することがありましたが、次男はずっと帯同していて年間300泊は一緒でした。特に下の子は1歳半くらいから商談を横で見ているので、「ここでは声出しちゃいけないな」と学んでくれて、小さいころから騒ぐことはなかったです。

── 年間300泊の子連れ出張はすごいですね。商談に連れて行くと先方の反応はどんな感じでしたか？

坪内さん：「えーっ」と驚かれることもあります。しかも商談中に「ママ、うんち」と言われたことがあって…。

── 小さい子だとそうなりますよね。

坪内さん：本当に普通にあるんですよね。そういうときは「あ、ごめんなさい、ちょっと行ってきます」とやりくりするしかありません。でもこれがシングルで会社を経営する私なので、仕方ないかなと思っています。ありがたいことに、取引先は「頑張ってね」とおっしゃってくれる方のほうが圧倒的に多いですね。

2度のがん、愛する人との死別…それでも

── 24歳と27歳のときに子宮がんを経験されたとうかがいました。まさに事業を軌道にのせようとされていた時期とも重なりますが、宣告されたときはどんなお気持ちでしたか？

坪内さん：実は20歳のころから前がん状態があって、3か月に1度は通院していました。なので、突然の宣告を受けて「終わった…」と感じたわけではなかったんです。24歳のとき「変異があります」と言われたものの切除する段階ではなく、その後、27歳のときに子宮部分切除の手術を受けました。

── 当時は事業も拡大中で、認知度も上がり、全国を回る講演会の仕事も増えていた最中だったそうですね。

坪内さん：退院後1か月ほどは家で静養していましたが、具体的に何があったかは当時の船団長にしか話していませんでした。ほかの漁師たちは訳もわからず大変だったと思いますが、療養中も私の枕元に仕事の相談をしに来てくれて、横になりながらその都度対応することで乗りきりました。

── 再婚を約束していたパートナーとの死別もあったとうかがいました。

坪内さん：そうですね。家族になることを考えていました。息子とも仲がよかったです。でも、彼にがんが見つかり、その後、亡くなるまでは本当にあっという間でした。ただ、個人と経営者は別だと思っていたので、その悲しみを誰かに話すことはありませんでした。このことは自分の著書で初めて明かしたので、それで知った人がほとんどでした。

── 大きな出来事だったと思いますが、どのようにご自身の中で整理されたのでしょうか。

坪内さん：「処理しよう」と思っていたわけではありません。でも、彼とはたくさん話ができていたから、何かが起きる前に「このように着地させておこう」という心の準備はできていたような気がします。彼はよく、「山より大きな猪は出ない。いろんなことがあるのは、それだけ自分の山が大きいということなんだ」と言ってくれていて、その言葉が今も支えになっています。

1歳半の子どもを抱え、家には帰れず、実家にも頼れない、そんな何も持たなかった私が今こうなっているのだから、歩みさえ止めなければ誰だってなんだってできるってことを自分の人生をかけて証明している、そんな感じです。

…

幼い子を持つシングルマザーとして、漁業の常識を覆す仕組みづくりに奮闘してきた坪内さん。いま現在は2人の息子を持つシングルマザー経営者として、子連れ出張やオンライン勤務など、会社運営にも柔軟な働き方を取り入れています。そして、「仕事も母親業も30点合格でいい」と語るその言葉には、背伸びをしない、しなやかな強さがにじんでいます。

取材・文：石野志帆 写真：株式会社GHIBLI