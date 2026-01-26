ティーザーアート

Netflixは「闇金ウシジマくん」の作者・真鍋昌平氏による最新作「九条の大罪」を、柳楽優弥主演で実写シリーズ化し、Netflixシリーズ「九条の大罪」として4月2日から世界独占配信する。配信に先駆けて、ティーザー予告も公開された。全10話で一挙配信。

原作は、2020年10月から「ビッグコミックスピリッツ」(小学館)で連載され、これまで単行本は15巻刊行、累計発行部数400万部を超える話題作。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語となっている。

Netflixシリーズで主演を務めるのは柳楽優弥。九条法律事務所で厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人を演じる。その九条の元で働くことになった優秀なエリート弁護士・烏丸真司を演じるのは松村北斗。

さらに犯罪者を見守るソーシャルワーカーの薬師前仁美役を池田エライザ、裏社会と繋がり九条に厄介な依頼を持ち込む壬生憲剛役を町田啓太、ある過去から九条と壬生を目の敵にする嵐山刑事役を音尾琢真、伏見組の若頭・京極清志役をムロツヨシが演じる。

九条法律事務所の弁護士・九条間人(柳楽)のもとに訪れるのは、半グレ、ヤクザ、前科持ちなどの社会のはぐれモノたち。「依頼人を守るのが弁護士の仕事」という信念から、法の名の下に彼らの刑を軽くする九条は「悪徳弁護士」として世間から非難を浴びていた。

ある日九条法律事務所に、東大法学部主席で弁護士となった烏丸真司(松村)が訪れ、ともに働くことになる。次々と反社会的な人物の弁護を行ない、罪を軽くしていく九条と、疑問を抱きながらも彼のサポートをしていく烏丸。

飲酒運転によるひき逃げ、違法薬物売買、介護施設における虐待、AV出演をめぐるトラブルなど、現代社会の闇を映す多様な事件を通じて、九条と烏丸はどのように依頼人の弁護に向き合うのか――。

「九条の大罪」ティーザー予告編｜Netflix

公開されたティーザー予告では、羊文学による書き下ろし主題歌「Dogs」も流れる。同時に解禁されたティーザーアートは黒と白が入り混じった不吉なグレーが基調。何が“正義”で、何が“悪”なのか、自身の価値観を揺さぶられる本作を象徴したデザインとなっている。

さらに追加キャストとして介護施設の代表・菅原遼馬役で後藤剛範、菅原の舎弟・久我裕也役で吉村界人、嵐山刑事の部下・深見雄平役で水沢林太郎、ある犯罪で服役中の犬飼勇人役で田中俊介、九条の恩師の弁護士・山城祐蔵役で岩松了、九条の依頼人・家守華江役で渡辺真起子も出演。

そのほか、新聞記者・市田智子を菊池亜希子、AVメーカー社長・小山義昭を長谷川忍(シソンヌ)、九条の同期で人権派弁護士の亀岡麗子を香椎由宇、ベテランの人権派弁護士の流木信輝を光石研、烏丸の母・烏丸晃子を仙道敦子、検事の鞍馬蔵人を生田斗真が演じる。

監督は土井裕泰、山本剛義、足立博。脚本は根本ノンジ(「正直不動産」「ハコヅメ～たたかう！交番女子～」)。NetflixとTBSによるオリジナル作品第3弾で、プロデューサーは「逃げるは恥だが役に立つ」や「流星の絆」などを手掛けたTBSの那須田淳が務める。

柳楽優弥 コメント

原作漫画は、フィクションではありながら、ある種のリアリティや生々しさが、すごくある作品です。読み進めながら、「知らぬが仏」と「無知は罪」のあいだを、どこか行ったり来たりするような感覚があって。「悪徳弁護士」とも呼ばれてしまう九条の行動原理や信念は、果たしてどこにあるのか。松村北斗くん演じる烏丸先生と行動を共にするようになって、見えてくる九条、そして九条自身の中に生まれる変化や成長にも注目してもらえたら嬉しいです。信頼する土井監督、那須田プロデューサー、Netflix、共演者の皆さんと新しいチャレンジをすることに高揚感を覚え、僕自身ワクワクしながら取り組んだ作品です。ぜひご期待ください。

松村北斗 コメント

九条先生は危険なカッコよさと隠された強い愛情と漂う寂しさを持ったあまりに愛おしい人でした。撮影が終了した今、僕が演じる烏丸は、柳楽優弥さん演じる九条先生を見つめ続ける役のように感じています。

烏丸を通してそう感じられたことが烏丸というキャラクターの正解だったように思えます。他にも魅力的なキャラクター、そして心に残り続けるキャラクターそれぞれの物語がいくつも出てきます。人物、物語に翻弄されながら楽しんでいただけたら嬉しいです。

監督：土井裕泰 コメント

ダークサイドに立つ弁護士、柳楽優弥さんと松村北斗さんのバディ、Netflixで世界配信。この時点で、この作品に興味を持たない創り手はいないでしょう。ワクワクするような胸の高鳴りを覚えながら、原作の世界観や空気感をできるだけ再現しつつ、生身の俳優がぶつかり合うことで生まれる映像作品ならではの生々しい情感を大事にしながら撮っていきました。原作同様、柳楽さん演じる「九条」をはじめ、この作品には単純化された人物はひとりも登場しません。誰もが白黒つかない複雑な内面や事情を抱えています。彼らが織りなす人間ドラマを通じて、九条の「大罪」とは「正義」とは何なのか、一緒にその答えを探す旅をしてもらえたら嬉しいです。手応えは十分にあります。ご期待ください！

プロデューサー：那須田淳 コメント

Netflix髙橋信一さんから、映像化のお話を頂いた頃は、単行本第4巻まででした。原作を読み、コマとコマの間、行間にたくさんのことを想像しました。尽き果てぬ想像は登場人物たちの未来にもおよび映像化に心燃えました。現実世界とリンクするリアルな社会の闇、どう転ぶかわからない理不尽な世界にそれでも活き活きと生きる原作登場人物たちを見事に演じ仕上がり抜群の俳優陣、その演技は素晴らしく必見の見所です。法とモラルをぶつけ合う弁護士バディ、悪徳弁護士×アウトローたちの裏切り裏切られのサスペンスは型破りで刺激的、ヒリヒリとしたリアリティと涙と感動、没入感満載です！是非ともお楽しみください！

エグゼクティブ・プロデューサー：髙橋信一(Netflix) コメント

連載一回目のことを今でも覚えています。九条と烏丸が「いい弁護士は性格が悪い」「思想信条がないのが弁護士だ」という言葉と共に不条理な事件に立ち向かっていく姿に強烈な現代性を感じ「絶対に実写化に挑戦したい」と思い立ちました。この素晴らしい原作に立ち向かうべく、那須田プロデューサー、土井監督を始めとするスタッフの皆様、脚本を手がけられた根本さん、柳楽さん、松村さんなど多くの魅力的なキャストの皆様の手によって紡がれた刺激的な人間ドラマは、映像化を志した時の想像を超える感動がありました。プロデューサー冥利に尽きる瞬間です。九条・烏丸たちを通して描き出される「大罪」の物語をずっと見つめていきたいと願ってやみません。観客の皆様にもそう思っていただけると確信しております。

原作：真鍋昌平 コメント

実写化おめでとうございます。

企画が立ち上がってから数年。製作陣にご尽力いただき、1話目の仕上がりの素晴らしさに、込み上がる思いが抑え切れず泣きました。

柳楽優弥さん、松村北斗さんを筆頭に魅力的な役者の方々、監督、演技、脚本、美術、音楽で作り上げた九条の世界を早く視聴者の皆さまと共有したいです。

今の世の中は大きな変わり目で混沌としていて、クリエイターとしてはたまらなく面白い時代ですが、生きていくのはめちゃくちゃしんどいです。大量に流れてくる情報を、疲弊した耳で受け止める日々。大声の多数決の正義に押し潰される真実。立ち位置でひっくり返る善悪。

どう生きていくかを問われている時代に、どう生きたいかを探求していくのが『九条の大罪』です。

登場人物の呼吸や間合いが、実写でより生々しく届くはずです。是非是非お楽しみに！