¡Ú¾¾¤Î¤ä¡Û¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¥Á¥¥ó¤«¤ÄÄê¿©¡×¿·È¯Çä¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡Ü¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤Ç¡ÉÇØÆÁ´¶¡É¤¿¤Ã¤×¤ê
¡¡¾¾²°¥Õ¡¼¥º¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡Ë¤Î¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¾¾¤Î¤ä¡×¤¬¡¢¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¥Á¥¥ó¤«¤ÄÄê¿©¡×¤ò1·î28Æü¸á¸å3»þ¤«¤é¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¦¤ï¡ÄÇØÆÁ´¶¤¨¤Ã¤°¡ª¡¡¥³¥Á¥é¤¬¾¾¤Î¤ä¤Î¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¡×¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡Á¡ª¡ª
¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¥Á¥¥ó¤«¤ÄÄê¿©¡×¤Ï¡¢Æ±Å¹¤Î¡Ö¥Á¥¥ó¤«¤Ä¡×¤È¡¢µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¾¾²°¡×¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥êÆéÄê¿©¡×¤¬½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¡Ö¥Á¥¥ó¤«¤Ä¡×¤Ë¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ú¤¤¤¿¡Ö¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¡×¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¾²°¤Î¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥êÆéÄê¿©¡×¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢2020Ç¯1·î¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¡ÖÂè2²ó¾¾²°Éü¹ï¥á¥Ë¥å¡¼ÁíÁªµó¡×¤È¡ÖÂè3²ó¾¾²°Éü¹ï¥á¥Ë¥å¡¼ÁíÁªµó¡×¤Ç¤Ï1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿©¤Ù±þ¤¨¤âËþÅÀ¤ÇÇØÆÁ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¥Á¥¥ó¤«¤ÄÄê¿©¡×¤Î²Á³Ê¤Ï990±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£Ã±ÉÊ¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¥Á¥¥ó¤«¤Ä¡×¤Ï730±ß¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡¢Á´¹ñ¤Î¾¾¤Î¤ä¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£