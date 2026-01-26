KEYTALK¾®ÌîÉðÀµ¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¹¤®¤Ê¡È¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Î²û»ö¾ð¡É¡ÖEX¥·¥¢¥¿ー¤Ç¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤â·î¼ý6Ëü±ß¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥»¥«¥¤ / Ê¿°æÂóÏº¡×¤¬¡Ö¡Ú¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Î¤ª¶â»ö¾ð¡ÛÇä¤ì¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë·î¼ý6Ëü±ß¤Î¥Ð¥ó¥É¡¿CD2ËüËç¤Î¥×¥ì¥¹¤Ç¿ôÉ´Ëü±ß¤Î°õÀÇ¤¬¤â¤é¤¨¤¿¡©¡ÚÂÐÃÌ¥²¥¹¥È KEYTALK¾®ÌîÉðÀµ¡Û¡×¤ò¸ø³«¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦KEYTALK¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¾®ÌîÉðÀµ»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶âÁ¬»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢ÃÎ¿Í¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤½¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÏEX¥·¥¢¥¿ーÏ»ËÜÌÚ¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ´¶¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤«¤é¤Î·î¼ý¤Ï6Ëü±ß¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Èー¥¯¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥É¥Þ¥óÆÃÍ¤Î½ÐÈñ¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£
¾®Ìî»á¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ë¤ÏÎý½¬¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÂå¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÎý½¬¤¹¤ëÅÙ¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¡¢Â¾¤Î¥¹¥Ýー¥Ä³èÆ°¤Ê¤É¤È¤Î°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥®¥¿ー¤ä¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡ºàÈñ¤â¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢²»³Ú³èÆ°¤¬¤¤¤«¤Ë½é´üÅê»ñ¤òÍ×¤¹¤ë¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢CD¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿°æ»á¤Ï2014Ç¯º¢¤ËCD¤ò2ËüËç¥×¥ì¥¹¤·¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö»ÈÍÑÎÁ¤Î°õÀÇ¤¬¿ôÉ´ËüÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Öº£2ËüËç¥×¥ì¥¹¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢²»³Ú»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ÏÊ£¿ô¿Í¤Ç¼ý±×¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥½¥í³èÆ°¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈó¸úÎ¨¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤âÊ¬ÀÏ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ð¥ó¥É¤òÂ³¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤³¤Ë¥í¥Þ¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö°ì¿Í¤¸¤ãÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥í¥Þ¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¡×¤È¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦¼ã¼Ô¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö²ø¤·¤¤ÏÃ¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¥³¥ó¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î»²²Ã¤ò»ý¤Á¤«¤±¡¢¹â³Û¤Ê»²²ÃÈñÍÑ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê¸ý¤ò¾Ò²ð¤·¡¢·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é²»³Ú³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¼ã¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¾®Ìî»á¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤Î°Õ¸«¤À¤±¤òÊ¹¤¤¤Æ·è¤á¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¸»¤«¤éÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¡¢¼«¿È¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¡¢ÂÐÃÌ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥í¥Ã¥¥óÅùÂç·¿¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤ò·Ð¸³¤·¤¿Ê¿°æÂóÏº¤¬¡¢²»³Ú¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ¢Â¦¤òÆü¿å¶â20»þ¤ËÈ¯¿®¡ª?¥Ð¥ó¥É¤Î¸½¼Â¤ÈÀ®¸ù¤Î¥¦¥éÂ¦?Ì´¤È¶â¤Î´Ö¤Ç¤â¤¬¤¯É½¸½¼Ô¤Ø¤Î»Ø¿Ë?·Ð±Ä¼Ô»ëÅÀ¤Î²»³Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¼ºÇÔÃÌ¤ä¶È³¦¤Î¥¦¥éÏÃ¤Ê¤É¡¢ËÜµ¤¤Ç²»³Ú¤ò»Ö¤¹Êý¤ä¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÊý¤ØÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£