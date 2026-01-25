日曜劇場『リブート』（TBS系）第2話では、リブートを仕掛けた2人に亀裂が入った。合六（北村有起哉）から10億円強奪の犯人に名指しされた早瀬（鈴木亮平）は、抵抗する間もなく冬橋（永瀬廉）に倒された。目が覚めたとき、早瀬は鶏小屋にいた。第1話冒頭で出てきた小屋だ。その時倒れていたのは儀堂（鈴木亮平）で、時間は半年前だったが。

合六は、真犯人を見つけて10億円を取り戻すように言う。タイムリミットは深夜の12時。一香（戸田恵梨香）から事情を聞いた早瀬は、リブートは仕組まれたものと疑念を抱く。儀堂と一香は組織の金を横領しており、儀堂が何者かに殺され、自身の横領が発覚するのを防ぐために、早瀬を儀堂に仕立てたのだ。早瀬を利用したと認める一香は、それが早瀬にとって唯一の選択肢だったと強調する。一香は、早瀬を守ると約束するが、早瀬は出ていけと言って拒んだ。

意外な事実が明らかになったのが第2話だった。一香がついた嘘。真実を知らされないまま、早瀬は別人として殺されかけた。亡き妻の罪。死んだ夏海（山口紗弥加）が合六の会社の金を横領したのは、早瀬の洋菓子店を助けるため。不倫だと思っていたのは、海江田（酒向芳）の横領の手伝いをさせられていたためだった。

試されたのは相手への信頼だった。海江田は、儀堂になりすました早瀬と一香のそれぞれに、自分と組んで相手を告発しようと持ちかける。味方のふりをして、その場で有利なほうに付くつもりだったのだろう。タッグを組む2人を分断して、疑心暗鬼を生じさせることが目的とも考えられる。これまでそうやってピンチを切り抜けてきたのかもしれない。

早瀬と一香を分断したと思った海江田は、逆に自身の横領を暴かれることになった。早瀬の一香に対する信頼は、いったんゼロになって、そこからＶ字回復した。ストーリー上は、病院で一香の妹の綾香（与田祐希）に会い、事務所で海江田を尋問したのち、闇バイトの後始末を頼まれた現場で一香とふたたび会ってからだ。記事の冒頭で引用した台詞は、そのときに一香が発したものだ。

一香を信じられるはずがないと思った早瀬が、考えを改めるきっかけになったのは、シュークリームのレシピだった。殺される前に、良子（原田美枝子）と拓海（矢崎滉）にレシピを伝えようと思った早瀬が店をのぞくと、良子たちは以前と違う作り方を試していた。教えたのは一香で、早瀬の手帳を見て、病院を出たあと店を再訪していたのだ。

一香がレシピを直接伝えにきたのは、早瀬の“身バレ”を防ぐためだったと思われるが、必ずしも早瀬が店に来ることを予想していたわけではなかっただろう。早瀬あるいは自分のどちらかが合六に殺される可能性も一香の頭にあったと思われる。いずれにしても、早瀬が知らない前提で、一香は行動したと言えそうだ。そしてそれは「あなたを守る」という約束の履行でもあった。

あえて言わないことが全て嘘なのだとしたら、私たちは無数に嘘をついていることになる。けれども、知らせないことで相手を守る場合もある。夏海は、洋菓子店の借金を払っていることを黙っていた。拓海も、自分がいじめられていることを良子に言わないでほしいと言った。一香は知らせなかったが、結果的に早瀬は知り、自分の無罪を信じる家族を間近で目撃した。

早瀬と一香には、家族のためという共通する思いがあり、そのことが真実を明らかにするモチベーションになっている。その裏には、合六に生死を握られている恐怖もある。絆を“リブート”した2人が、どのように困難を乗り越えるか注目だ。

（文＝石河コウヘイ）