冬の乾燥はカワウソにも大敵！「ぷにぷに肉球」を守る念入りケアの様子を大公開
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
12月から2月にかけては一年でもっとも空気が乾燥し、お肌のカサつきやゴワつきなど肌の悩みが増える季節。そんな真冬の乾燥に悩まされているのは人間だけではありません。なんとカワウソも、手足の肉球の乾燥に悩まされているのだとか！
昨年12月、YouTubeチャンネル「Aty」で公開された動画「カワウソのプニプニの肉球ケアとその秘密 [Otter Life Day 994]」が今も着々と視聴回数を伸ばしています。
動画は、飼い主さんがカワウソのアティくんの足裏と手のひらをチェックする場面から始まります。文句を言いながらも、されるがままになっているアティくん。冬になって湿度が20％～50％にまで下がると肉球のひび割れが起きやすくなるため、毎日のチェックが欠かせません。アティくんの足裏を見ると、肉球の一部が乾燥し軽くひび割れが起きているのが確認できます。一方、ういちゃんの手足はしっとりしていて「いい感じ」。
室内では加湿器をフル稼働して湿度を保つ工夫がされていますが、庭で遊んだり、お散歩に出かける前にはさらに特別なケアが行われます。飼い主さんが取り出したのは、100%無添加・無保存料の馬油。水で湿らせた肉球の上から優しく塗り込むことで、乾燥によるひび割れを防ぐことができるのだとか。馬油で手足をマッサージされて、ふたりともうっとりとした表情を浮かべています。ういちゃんが手に塗ってもらったばかりの馬油をぺろぺろと舐めてしまい、飼い主さんを笑わせる一幕も。
動画の後半では、スマートフォンに取り付けられる200倍の顕微鏡を使って、カワウソの体をミクロの世界で観察します。アティくんの肉球を拡大すると、まるで鱗のようにゴツゴツとした皮膚で覆われている様子が映し出されました。見ためは健康そうだったういちゃんの肉球にも、顕微鏡で見ると少し荒れて黄色くなっている部分が発見されます。
カワウソたちの体を愛情深く観察し、丁寧にケアする様子が記録された動画。おとなしく馬油を塗られたり、顕微鏡で調べられたりしているカワウソたちの姿に、ほっこりと癒されます。
馬油は人の皮脂とよく似た構造をしているので、肌にサラッと馴染み、潤いを保つ効果があるのだそう。肌や髪の乾燥に悩まされる方は、カワウソたちにならって馬油でケアしてみるのも良いかもしれませんね。
昨年12月、YouTubeチャンネル「Aty」で公開された動画「カワウソのプニプニの肉球ケアとその秘密 [Otter Life Day 994]」が今も着々と視聴回数を伸ばしています。
動画は、飼い主さんがカワウソのアティくんの足裏と手のひらをチェックする場面から始まります。文句を言いながらも、されるがままになっているアティくん。冬になって湿度が20％～50％にまで下がると肉球のひび割れが起きやすくなるため、毎日のチェックが欠かせません。アティくんの足裏を見ると、肉球の一部が乾燥し軽くひび割れが起きているのが確認できます。一方、ういちゃんの手足はしっとりしていて「いい感じ」。
室内では加湿器をフル稼働して湿度を保つ工夫がされていますが、庭で遊んだり、お散歩に出かける前にはさらに特別なケアが行われます。飼い主さんが取り出したのは、100%無添加・無保存料の馬油。水で湿らせた肉球の上から優しく塗り込むことで、乾燥によるひび割れを防ぐことができるのだとか。馬油で手足をマッサージされて、ふたりともうっとりとした表情を浮かべています。ういちゃんが手に塗ってもらったばかりの馬油をぺろぺろと舐めてしまい、飼い主さんを笑わせる一幕も。
動画の後半では、スマートフォンに取り付けられる200倍の顕微鏡を使って、カワウソの体をミクロの世界で観察します。アティくんの肉球を拡大すると、まるで鱗のようにゴツゴツとした皮膚で覆われている様子が映し出されました。見ためは健康そうだったういちゃんの肉球にも、顕微鏡で見ると少し荒れて黄色くなっている部分が発見されます。
カワウソたちの体を愛情深く観察し、丁寧にケアする様子が記録された動画。おとなしく馬油を塗られたり、顕微鏡で調べられたりしているカワウソたちの姿に、ほっこりと癒されます。
馬油は人の皮脂とよく似た構造をしているので、肌にサラッと馴染み、潤いを保つ効果があるのだそう。肌や髪の乾燥に悩まされる方は、カワウソたちにならって馬油でケアしてみるのも良いかもしれませんね。
YouTubeの動画内容
関連記事
【冬の恵み】プールに張った氷をお煎餅のように食べるカワウソが可愛すぎ
「実家に帰省した子どもみたい！」カワウソ、思い出のキャンプ場で大はしゃぎ
1月7日「爪切りの日」に観たい！飼い主の爪をケアするコツメカワウソ
チャンネル情報
カワウソのアティとういと一緒に、日本全国の川で泳いでいます。自然の美しさ、大切さを視聴者の皆様に伝えるとともに、動物福祉について考えるきっかけになれば幸いです。