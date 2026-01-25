誤字が思わぬ反響を…

中部空港の公式SNSアカウントは、JAL（日本航空）グループで那覇空港を拠点とするJTA（日本トランスオーシャン航空）の新たな特別塗装機「結ジンベエ」が2026年1月21日に中部空港へと飛来したと投稿しました。これが投稿後、想定外の反響を呼んでいます。どういったものなのでしょうか。

【機体写真あり】そりゃアガるわ…これが中部空港公式の「テンション上がりすぎな投稿」です

「結ジンベエ」は、1月19日に就航したJTAの特別塗装機「ジンベエジェット」シリーズの3号機で、ボーイング737-800「JA07RK」が担当します。デザインは、世界自然遺産の「やんばると西表の森」と沖縄の海をイメージしたエメラルドグリーンを基調色としており、海と山が自然の循環の中で深くつながる様子を表現しているとのことです。

今回、中部空港公式アカウントは同機の飛来について「今朝セントレアにJTAのジンベエジェット3号機となる「結ジンベエ」が飛来しまｓちあ」と、誤字がある状態で投稿してしまいました。すくに「誤字があり失礼しました」と追加で投稿したものの、同アカウントには「公式さん落ち着きましょう！笑」「あまりの嬉しさに誤字ってるw」「興奮して誤字るのかわいすぎる笑」「打ち間違い可愛い…」といったコメントが寄せられています。