¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ï¡Ö¤«¤¨¤Ã¤ÆµÕ¸ú²Ì¡×¡© ¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤¬¡Öº£¤Î¾õ¶·¡×¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»ä¸«
¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤¬25Æü¡¢TBS·Ï¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Á°9¡§54¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¸«¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û10ÉÃ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ª¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡õÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Î¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆ°²è
¡¡½°µÄ±¡¤Ï23Æü¤Ë²ò»¶¤·¡¢ÁªµóÀï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£27Æü¸ø¼¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ÆÅÞ¤Ï¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÏÀÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2·î8ÆüÅê³«É¼¤òÍ½Äê¡£
¡¡¡Ö¾ÃÈñÀÇ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ö°û¿©ÎÁÉÊ¤Ï¡¢2Ç¯´Ö¤Ë¸Â¤ê¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡Ø¹ñÌ±²ñµÄ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºâ¸»¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢³ÆÅÞ¤¬°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¤É¤â¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¸ºÀÇ¤ËÁ°¸þ¤¡£¿·ÅÞ¤ß¤é¤¤¤Ï¡Ö¸ºÀÇ¤Ë¿µ½Å¡×¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢¿ùÂ¼¤Ï¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤¬¡Ö¿´ÇÛ¡×¤Ç¡¢¡Ö¤«¤¨¤Ã¤ÆµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤Î¾õ¶·¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¿©ÎÁÉÊ¡Ê¤ÎÃÍÃÊ¡Ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÍ×°ø¤Ï¡Ë±ß°Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£±ß°Â¤ÇÍ¢ÆþÉÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£²¾¤Ë¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯Âç¾æÉ×¤«¡©¤È¡Ê¤Ê¤ë¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤â¸ºÀÇ¤·¤Þ¤¹¡¢°ìÊý¤ÇËÉ±ÒÈñ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡¢¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤·¤Þ¤¹¡¢°ìÊý¤Ç°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¹âÎð¼Ò²ñ¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎºâÀ¯Âç¾æÉ×¤«¤è¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬¤É¤ó¤É¤ó±ß¤òÇä¤ë¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿±ß°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¿©ÎÁÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¤¬¹âÆ¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û10ÉÃ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ª¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡õÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Î¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆ°²è
¡¡½°µÄ±¡¤Ï23Æü¤Ë²ò»¶¤·¡¢ÁªµóÀï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£27Æü¸ø¼¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ÆÅÞ¤Ï¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÏÀÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2·î8ÆüÅê³«É¼¤òÍ½Äê¡£
¡¡¡Ö¾ÃÈñÀÇ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ö°û¿©ÎÁÉÊ¤Ï¡¢2Ç¯´Ö¤Ë¸Â¤ê¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡Ø¹ñÌ±²ñµÄ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºâ¸»¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢³ÆÅÞ¤¬°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¤É¤â¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¸ºÀÇ¤ËÁ°¸þ¤¡£¿·ÅÞ¤ß¤é¤¤¤Ï¡Ö¸ºÀÇ¤Ë¿µ½Å¡×¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤Î¾õ¶·¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¿©ÎÁÉÊ¡Ê¤ÎÃÍÃÊ¡Ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÍ×°ø¤Ï¡Ë±ß°Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£±ß°Â¤ÇÍ¢ÆþÉÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£²¾¤Ë¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯Âç¾æÉ×¤«¡©¤È¡Ê¤Ê¤ë¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤â¸ºÀÇ¤·¤Þ¤¹¡¢°ìÊý¤ÇËÉ±ÒÈñ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡¢¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤·¤Þ¤¹¡¢°ìÊý¤Ç°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¹âÎð¼Ò²ñ¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎºâÀ¯Âç¾æÉ×¤«¤è¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬¤É¤ó¤É¤ó±ß¤òÇä¤ë¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿±ß°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¿©ÎÁÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¤¬¹âÆ¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£