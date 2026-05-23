ハイパフォーマンスと環境性能を両立した最新セダンアウディ ジャパンは2026年5月21日、プレミアムミッドサイズセダンの「A5」シリーズ初のプラグインハイブリッド（PHEV）モデルとなる新型「A5 TFSI e-hybrid quattro S line（A5 TFSI e-ハイブリッドクワトロSライン」を発表し、同日より発売しました。アウディのA5シリーズは、従来の「A4」シリーズと「A5スポーツバック」を統合し、新設計のPPC（プレミアム プラットフォー