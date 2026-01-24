育児支援サイトを運営するベビーカレンダー（東京都渋谷区）が、2025年「12月生まれベビーの名付けトレンド」を発表しました。今回は「男の子の名前」ランキングを紹介します。

【1〜9位】「男の子の名前」ランキングTOP9を全部見る！ 女の子ランキングも画像でチェック！

調査は2025年12月1日から同月25日、同社のサービスを利用した「2025年12月生まれ」の子どもを対象に実施。調査人数は7062人（男の子3560人、女の子3502人）です。

「シーズナルネーム」も多数

「男の子の名前」ランキングは、1位が「楓真（ふうま）」、2位が「朔（さく）」、同率3位が「蓮（れん）」「碧（あお）」「結翔（ゆいと）」でした。

同社によると、「一文字ネーム」が人気で、2位「朔」、同率3位「蓮」「碧」、6位「湊（みなと）」、同率9位「律（りつ）」「善（ぜん）」、同率14位「凪（なぎ、なぎさ）」「暖（だん）」「晴（はる）」、18位「樹（いつき）」と、20位以内に計10個の「一文字ネーム」がランクインしたということです。

また、名前に季節を直接取り入れる「シーズナルネーム」も多く、「冬真（とうま）」「千冬（ちふゆ）」「陸冬（りくと）」「璃冬（りと）」「冬凛（とうり）」など、計18種類のバリエーションで名付けられたとのことです。

「シーズナルネーム」について、同社は「寒さと静かな強さ、そして凛（りん）とした美しさを感じさせる『冬』という漢字は、冬生まれの季節感を大切にした名付けとして、支持を集めたと考えられます」とコメントしています。