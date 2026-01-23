¡Ú´Á»ú¥¯¥¤¥º¡Û¡Ö¿·µ¡°ìÅ¾¡×or¡Ö¿´µ¡°ìÅ¾¡×Àµ²ò¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©Çº¤ß¤¹¤®¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ...¡ª
ÉáÃÊ¤è¤¯»È¤¦¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö¿·µ¡°ìÅ¾¡×or¡Ö¿´µ¡°ìÅ¾¡×Àµ¤·¤¤¤Î¤Ï¡©
¡Ö¿·¡×¤È¡Ö¿´¡×¤ÏÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ö¿·µ¡°ìÅ¾¡×¤È¡Ö¿´µ¡°ìÅ¾¡×¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¿´µ¡°ìÅ¾¡Ê¤·¤ó¤¤¤¤Ã¤Æ¤ó¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¿´µ¡°ìÅ¾¤È¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ã¤«¤êÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹»Í»ú½Ï¸ì¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇº¤ß¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò°ìÅÙËº¤ì¤Æ°ã¤¦¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¬¤º¤·¤â¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô