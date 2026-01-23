【ギンビス】新食感のノンフライポテトスナック「ポテパラガス」発売　全国のコンビニで

菓子メーカーのギンビスは、新商品「ポテパラガス」を2026年1月26日（月）より、全国のコンビニエンスストア限定で順次発売する。価格は185円（税別）、内容量は50g。

「ポテパラガス」は、ポテトの入った生地を、ギンビスが長年培ってきた薄焼きビスケットの技術で焼き上げたノンフライスナック。油で揚げない製法により、カリッとサクッとした軽い食感のポテトスナックに仕上げた。味付けは「うましお味」。

【画像を見る】「ポテパラガス」の中身の画像を見る

〈「アスパラガスビスケット」とは〉

ギンビスの「アスパラガスビスケット」は、1968年発売のロングセラー商品。丸形や角形が主流だった時代に、スティック型という形状で登場した。発売当初から巾着型パッケージのデザインはほとんど変わっていない。

素朴な甘じょっぱさを特徴とし、食物繊維とカルシウムを配合。8つの節を持つ形状で、外はカリッと、中はサクッとした食感が楽しめる。

ギンビス「アスパラガスビスケット」

〈ギンビスとは〉

ギンビスは1930年創業。「お菓子に夢を！」を合言葉に、焼き菓子にこだわった商品づくりを続けてきた。長年培った技術と製法を生かし、「アスパラガス」「たべっ子どうぶつ」「しみチョココーン」などを通じて、見て楽しく、食べておいしい菓子を提供している。