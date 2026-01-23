1月21日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の目黒蓮がInstagramのストーリーズを更新し、渡航前の様子を公開した。佐久間大介からもらった時計の写真もアップしたことで、メンバー間の絆が注目を集めている。

目黒は2025年11月、ディズニープラスで配信されるドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影に専念するため、一時的にグループ活動を休止することを発表した。今回、撮影がおこなわれるカナダのバンクーバーに向かう前の様子を投稿したのだ。

「目黒さんは、佐久間さんと阿部亮平さんの3人で撮った写真をアップし、渡航前に2人が見送りに来たことを明かしました。また、《佐久間くんから空港でプレゼントしてもらったブルガリの時計》と、左手首に着けたBVLGARIの腕時計の写真も添えていたのです。

目黒さんが2025年11月からブルガリのアンバサダーを務めていることもあるのかもしれませんが、佐久間さんの太っ腹なプレゼントがファンの間でも話題になっています」（芸能記者）

佐久間が贈った「ハイブランド時計」に関して、Xでは

《時計あげるとか佐久間くんかっこよすぎるだろ 》

《めめちゃんブルガリのアンバサダーだからわざわざブルガリの時計にしたんだなあ、、、》

《さっくん、めめに時計のプレゼントとか愛でしかない》

こうした歓喜の声があふれている。この日は目黒にとって、いわば日本で過ごす“最後の日”。見送りにきた2人はその意味をしっかりと理解していたことだろう。

「目黒さんがつける時計には日付が表示されますが、写真には『19』という数字が入っており、1月19日に出発したと思われます。ただ、前日の18日は、Snow Manの京セラドーム大阪公演がありました。佐久間さん、阿部さんともに個人の仕事があり、ハードスケジュールのなか、見送りに訪れたのです。しかも、佐久間さんは粋なプレゼントまで用意していたので、心を打たれる人も多かったのでしょう」（同前）

Snow Manは2020年1月にCDデビューし、今年で6周年を迎えた。バラエティ番組では9人の和気あいあいとしたやりとりが印象的だが、とりわけ目黒と佐久間の絆は深いようだ。

「佐久間さんは、目黒さんがグループに加入する前から一緒に仕事する機会が多く、同じ大学出身という共通点もあり、一緒に風呂に入りに行くことを公言するほど、親交が深いです。ファンの間でも、“めめさく”コンビと称されていますが、今回の目黒さんの投稿から、改めて2人の関係性がうかがえたようです」（同前）

海外で長期間の撮影となるが、メンバーからのプレゼントは目黒の励みになることだろう。