【ファイナルファンタジーXIV 新春ドマ式麻雀大会 2026】 放送日時：2月21日12時～21時頃終了予定

ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、オンライン RPG「ファイナルファンタジーXIV」（以下、FFXIV）の恒例番組である麻雀大会を、2月21日12時より独占生配信する。

「ファイナルファンタジーXIV 麻雀大会」は、「FFXIV」内でプレイできるオンライン麻雀「ドマ式麻雀」にちなみ、開発陣や関係者が実際の牌と自動卓を使用して真剣対局する名物企画。8回目の開催となる今大会は、「FFXIV」プロデューサー兼ディレクター・吉田直樹氏ら「FFXIV」に関連するゲーム開発者に加えて、2025年大会で優勝を飾った、声優・立花慎之介さん（「FFXIV」アルフィノ・ルヴェユール役）、2025年発売の「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」の脚本、加筆修正及び監修を務めたゲームクリエイター・松野泰己氏の2名が卓を囲む。

ニコニコ生放送では、本イベントの様子を基本無料で独占生配信。プレミアム会員限定で楽しめるトークコーナーでは、吉田氏が事前に寄せられた質問に対し、決められた時間内で可能な限り回答するファン必見の内容をお届けする。

□視聴ページ

□質問フォーム（※2月20日23時59分まで受付中）

出演者

実況・解説／司会進行

立花慎之介（声優／アルフィノ・ルヴェユール役） 松野泰己（株式会社 ALGEBRA FACTORY） 齊藤陽介（株式会社スクウェア・エニックス） 吉田直樹（株式会社スクウェア・エニックス） 髙井浩（株式会社スクウェア・エニックス） 河本信昭（株式会社スクウェア・エニックス） 皆川裕史（株式会社スクウェア・エニックス） 中川誠貴（株式会社スクウェア・エニックス）日吉辰哉(日本プロ麻雀連盟 M リーグ公式実況) 山田史佳（日本麻雀 101 競技連盟） 室内俊夫（株式会社スクウェア・エニックス）