元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希さん（40）が、2026年1月18日にYouTubeを更新。すっぴんからのメイク動画を公開した。

「本当にね、メイク時間がめちゃくちゃ長いんですよ」

後藤さんはYouTubeで、洗顔後にパックをした状態で登場。5〜10分ほど経ったとしてパックを外し、すっぴんを披露した。

その後、「マツモトキヨシ」で売っているというスポンジや、ドラッグストアでも販売されているアイライナー、マスカラなど 、プチプライスなアイテムも交えつつ、メイクをしていった。気になる部分はコンシーラーで丁寧にカバーするそうで、「本当にね、メイク時間がめちゃくちゃ長いんですよ、こんなことやってるから。昔から」と明かしていた。

メイクを終えると、すっぴんの自身の写真と並べて、ビフォーアフターを見せていた。ヘアメイク完成までの時間は1時間30分と明かした。

コメント欄には「お肌綺麗ですね〜 すっぴんでも可愛いすぎます」「どっからみても綺麗ってどゆこと」「スッピンから出来上がり過ぎてて...」「すっぴんのゴマキも究極極美人 肌が綺麗」などと書き込まれている。