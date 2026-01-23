全豪オープン

女子テニスの大坂なおみ（フリー）が22日、全豪オープン2回戦でソラナ・チルステア（ルーマニア）に2-1（6-3、4-6、6-2）で勝利した。試合後、大坂のある“マナー”を巡り対戦相手がまくしたてる事態に。海外記者も困惑している。

物議を醸したのは試合が終わった直後。2人はネット前で握手するも、すぐにチルステアが手を離し、大坂に強い口調でまくしたてた。発端は相手のファーストサーブがネットにかかった後に、大坂が「カモン！」と小さく叫んだことだ。

紳士のスポーツとも言われるテニス。大声を出す大坂のマナーに、チルステアは審判に「これはいいの？ 試合中にカモン！と叫ぶのは」と疑問視したが、審判は「サーブ間にですか？ 問題ありません」と回答。さらに「カモン！と叫んだり、喋ったりしてもいいの？」と聞くと、「まだサーブを打っていなければ、あなたに対する妨害行為にはあたりません」と問題にしていなかった。

この騒動はネット上でも物議に。テニス記者の枠を越え、NB Aグリズリーズ公式メディアのコンテンツクリエイターであるラング・ウィテカー氏まで疑問視。自身のXに「テニスが理解できない……。サーブ間に大声で叫ぶことはできるのに、プレー中に『カモン！』と叫ぶことはできないのか？」と率直な疑問を漏らしていた。



（THE ANSWER編集部）