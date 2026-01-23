【Forza Horizon 6】 5月19日 発売予定（Xbox/PC版） 2026年内 発売予定（PS5版）

Microsoftは1月23日、オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」のキーアートを公開した。Xbox Series X|S/PC版は5月19日、プレイステーション 5版は2026年内に発売予定。

配信番組「Developer_Direct」にてゲームプレイ映像が初公開された「Forza Horizon 6」。同番組ではキーアートも公開され、本作のカバーカーがトヨタのフラッグシップスポーツカー「GR GT」であることが明らかになった。

現実世界での「GR GT」は2027年頃に発売予定であるが、本作ではトヨタと協力し「2025 GR GT Prototype」として収録。チュートリアルでプレーヤーが運転するクルマでもあり、アルプスでオフロードを走ったり、新幹線とのレースもあることが明かされた。

また、キーアートでは同じくトヨタのSUV「ランドクルーザー250（2025 Toyota Land Cruiser）」も描かれている。

【[日本語] Developer_Direct 2026】

(C) Microsoft 2026

