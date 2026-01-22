【前後編の前編／後編を読む】「パパ、おばさんがまた来てるよ」…霊感体質の娘だけに見えてしまう“おばさん”の正体とは

神奈川県横浜市というと、港や中華街、あるいは外人墓地といった観光スポットを想い起す人が多いかもしれない。

だが、実は東京圏の一翼として新旧の広大なベッドタウンを有するエリアだ。

今回の体験者である浩一さん（仮名）が暮らす家も、横浜の住宅地にあった。

同窓会で再会したユミは、「驚くほど」若々しく美かった

現在40歳の彼が子どもの頃、父親がここに家を建てた。それを去年、浩一さんは貯金をはたいて全面リノベーションしたのであった。

外壁は白く塗り替えられ、キッチンは最新の設備に変わり、地下には彼の書斎を兼ねたオーディオルームを新設した。大画面のモニターと高性能スピーカーが並び、夜な夜な映画や音楽に没頭できる秘密基地を持つことは、彼の長年の夢だった。

両親は1階で静かに暮らし、浩一さんは2階の寝室で娘のあやめと一緒に寝起きしている。

あやめはもうすぐ8歳の誕生日を迎える。妻の死後、浩一さんはシングルファーザーとして彼女を育ててきた。

不思議な言葉

亡き妻の名前は美紀。会社の同期で、共に30歳のときに結婚した。浩一さんが32歳のとき、美紀の妊娠がわかった。喜びも束の間、彼女は妊娠高血圧症候群を発症し、お産から3日後に脳出血を起こして急逝してしまった。



亡くなる前に、我が子を腕に抱けたのが唯一、不幸中の幸いだったと言えるだろうか……。

出産後の容体が安定しなかったため、浩一さんは立ち合い出産の後も帰宅せず、個室で寝ている美紀のそばにつきっきりでいたのだが、臨終までの間に彼女はたびたび不可思議な言葉を彼に投げかけた。

「あやめちゃんは正直な子だから、あの子が言うことを信じてあげてね」と、まだ生まれたばかりの娘について彼に注意を促したかと思えば、「寝室のクローゼットの奥に小さな金庫があって、鍵と暗証番号を書いた紙が私の机の引き出しの奥に隠してあるの」と、彼が訊きもしない秘密を自ら打ち明けたのだ。

彼女の死後、金庫を開けてみたところ、彼が贈ったダイヤの婚約指輪と宝飾品が、一筆箋にしたためた「娘に譲ります」という一言と共にしまわれていた。

自分の死を予見していたとしか思えず、そういえば……と、浩一さんは後悔と反省と共に、在りし日の美紀がよく幽霊を視ただの声を聞いただのと彼に話していたこと、そして、その都度、彼が一笑に付していたことを想い起した。

美紀は霊感が強い女性だったのだ。

彼女が死んだ今になって、彼にもようやく信じられた。

霊の存在を。そして、霊感がある者の宿命を。

父の願い

浩一さんは、ホラー映画「リング」の主人公・貞子の母のモデルになったと言われる実在した超能力者・御船千鶴子について本で読んだことがあった。

御船千鶴子は生まれつき右耳が難聴だった。

美紀も、左耳に軽度の難聴を持っていた。御船千鶴子は若くして自死し、美紀は病死したという違いはある。

だが、浩一さんには、早すぎる彼女らの死が特別な能力の代償だったような気がしてならなかったのであった。

この考えは、娘のあやめが成長するに伴って、彼を不安で苛んだ。

あやめは片言で話しはじめた頃から、毎日のように奇妙なことを口にした。

「お庭に白いおばさんがいるよ」「お風呂で誰かが歌ってる」



白いおばさんは浩一さんに見えず、浴室の歌声も聞こえなかった。

しかし、あやめには視えるし聞こえるに違いなかった。

あやめは生まれながらに母親ゆずりの霊感を持っているのだと思われた。美紀はそれを予想して「あの子の言うことを信じてあげてね」と彼に遺言したのだ。

――あやめには、このまま何事もなく良い人生を送ってほしい。

彼はそう願うばかりであった。

幸いあやめは難聴ではなく、すくすくと育っていった。

元カノ

昨年5月、浩一さんは大学の同窓会に約10年ぶりに出席した。

結婚以降、何かと身辺が落ち着かず、彼は毎年送られてくる同窓会のハガキを無視していたが、近頃、そろそろ自分の楽しみのために時間を使ってもいいような気がしてきていた。幸いまだ両親には健康上の心配はなく、あやめも手が掛からなくなってきたことだし……。

しかも、今回の同窓会の会場は横浜市内で、家から近かった。

参加を決めて、あやめの満8歳の誕生日が一週間後に迫る土曜日の夕方、会場の横浜港を臨むホテルの広間に行き、懐かしい面々と旧交を温め合った。

彼が妻を亡くしたことを知る者も何人かいたが、誰もが自然な態度で接してくれた。

元恋人のユミから声を掛けられたときは緊張したが……。

「浩一くん、久しぶり！」

ユミとは在学中におよそ2年間交際した。だいたい20年前ということになる。

長い黒髪、細身の体型、華やかな笑顔。ユミは驚くほど外見が変わっていなかった。

「元気そうで良かった。全然顔を見せないんだもの……。さっき小耳に挟んだんだけど、独りで娘さんを育てているんですって？」

浩一さんが簡単に自分の状況を話すと、ユミは殊勝そうな顔つきになった。

「私なんて、浩一くんに比べたら、たいしたことないね……。それなりに苦労したつもりだったけど、バツイチなだけで、子どもはいないし……」

「そうなんだ。離婚したんだね」

「ええ。結婚式に呼ばなくて御免ね。さすがに元カレを招待するのは、ちょっとね」

「それはお互い様じゃないか」

「そうだね。私も浩一くんのこと知らなかったし。どこに住んでるの？」

「横浜。娘のことがあるから親の家に戻ったんだ」

「そうなの？ 私も今は横浜にいるのよ」

不穏な別れ際

実はこのとき浩一さんは、ユミと彼とが和やかに対話できていることに、密かに驚いていた。



――もう僕を恨んでいないのか？

大学3年のとき、ユミは彼に婚約を迫り、彼が曖昧な言葉で逃げることを許さなかった。尻込みすると激昂して泣きわめき、揉めた。

結局、彼がユミに愛想を尽かして別れたのである。



彼に振られた後のユミの病みようは酷く、リストカットした血まみれの手首の写真を送り付けられたこともあった。

その写真の件については卒業直前にユミから謝罪されたのだが、彼にとってもトラウマになっていた。

けっして再会したい相手ではなかったのだ。

ユミが平気で同窓会に出てきていることさえ、彼にとっては驚きだった。

同窓会が終わると、ユミは連絡先を交換しようと言った。

「家が近いんだし、また会おうよ」と誘われて浩一さんは頷いたが、心の中ではまだ違和感が拭えずにいた。

しかし、遺恨が無くなっているなら、それに越したことはないと考えた。



ユミは美しい上に頭の回転が速く、情緒が安定しているときの彼女は、面白い話し相手、刺激的な遊び相手だったものだ。

寝落ち

同窓会からほろ酔い加減で家に帰ると、あやめがリビングで画用紙に絵を描いていた。

「パパ、おかえりなさい。おばさんは？」

「おばさん？」

「パパと一緒に来たおばさん。どこに行ったの？」

浩一さんは凍りついた。あやめの言葉はいつも唐突だ。

「どんなおばさん？」

「髪の長いおばさん。玄関まで、パパの後ろについてきたでしょ」

浩一さんは笑ってごまかした。

ユミのことか？ いや、そんなはずはない。ユミは元気に帰っていった。

あやめが眠ると、浩一さんは地下のオーディオルームへ行った。

この部屋は防音完備だ。彼は音楽映画が好きで、特に『セッション』というアメリカ映画がお気に入りだ。ジャズドラマーに憧れる青年の感動的なビルドゥング・ストーリーなのだが、劇中に流れる音楽の数々も素晴らしいのだ。

スピーカーから流れるジャズに全身を心地よくゆだねていたところ、モニターに画面にノイズが走った。同時に、スピーカーから低い囁き声が。

「……浩一さん……」

美紀の声のような気がした。

しかし一瞬のことで、アルコールも入っており、気を取り直したときには画面も正常に戻っていたので、寝落ちして夢を見たのだろうと彼は思った。

―――

改装した実家のオーディオルームで、若くして亡くなった妻の声が聞こえた……？【記事後編】では、元カノとの再会のその後を語っている。

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

